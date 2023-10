Luego de que se dieran a conocer algunos videos en donde se muestra una disputa entre el equipo de trabajo de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, y trabajadores de la Central de Abastos (CEDA), la alcaldesa de Iztapalapa con licencia de su cargo, Clara Brugada, habló al respecto de esto.

Por medio de un mensaje a través de su cuenta de X, Clara Brugada dejó en claro que ella no puede otorgar permisos para usar la vía pública de Iztapalapa, esto en respuesta al tweet de Sandra Cuevas en donde avisaba que iba a realizar una visita a la demarcación.

“Estimada @SandraCuevas_, desde el 16 de septiembre solicité licencia como alcaldesa y no me corresponde otorgar permisos para usar la vía pública. No te preocupes, en los gobiernos de #Morena se garantiza la libre manifestación de ideas, a diferencia de #Cuauhtémoc y otras alcaldías del #PRIAN que restringen este derecho.”

Además de ello, Brugada mencionó que las Utopías inauguradas en la alcaldía Iztapalapa son espacios para que todas y todos ejerzan con libertad sus derechos y la “invitó” a que después pueda visitarlas y pueda aprovechar de todo lo que hay disponible en ellas.

De acuerdo a la información que se ha dado a conocer, un grupo de hombres que presuntamente labora en la Central de Abastos se armó de palabras con el equipo de Sandra Cuevas y posteriormente procedieron a despojarlos de las motocicletas en las que habían llegado.

Tras este incidente, la alcaldesa de Cuauhtémoc aseguró que ella y su equipo ya se encuentran preparando una “denuncia por secuestro exprés con propósito de cometer delito de robo” en contra de quienes resulten responsables.

