El presidente Andrés Manuel López Obrador, lamentó los hechos ocurridos en el municipio de Ciudad Madero, Tamaulipas, luego de que se desplomara el techo de una iglesia, dejando un saldo de 10 personas muertas y 60 heridos. Sobre los supuestos nexos del ex secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, Omar García Harfuch, con Genaro García Luna, López Obrador pidió dejar esos juicios al pueblo de México. Ya no puedo yo meterme en esos asuntos, yo entregué el bastón de mando del movimiento de transformación. Por qué no dejamos estas cosas al pueblo, por qué pensamos que el pueblo no puede decidir. Hay que tenerle confianza al pueblo. Si es tan malo Harfurch, como se sostiene, el pueblo está muy consciente, no es como lo cree Sheridan, está muy despierto, sabe muy bien lo que le conviene y lo que no le conviene. Y puede no saber a prescripción qué le conviene, pero si sabe perfectamente lo que no le conviene. Entonces vamos a dejarlo. Señaló que si García Harfuch ha cometido algún delito se debe presentar la denuncia. Por qué si esta persona está involucrada en lo que le acusan porqué no han presentado denuncias y se juzga, nosotros no protegemos a nadie, no hay impunidad para nadie. Por otra parte el primer mandatario anunció que el 1° de diciembre se llevará a cabo la inauguración del Aeropuerto Internacional de Tulum Felipe Carrillo Puerto, en Quintana Roo, construido por ingenieros militares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Durante el Gobierno de la Cuarta Transformación, dijo, se ha fortalecido la cuarta misión de esta institución, que contempla la consolidación de acciones cívicas y obras sociales dirigidas al progreso del país.

DIPUTADO IGNACIO MIER; ESTOY LISTO PARA GANAR ENCUESTA DE MORENA DE CARA AL 2024

El coordinador de morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velasco, se dijo listo para ganar la encuesta de cara al 2024 en Puebla. Añadió que los consejeros afines a su persona, mostraron principios, convicción, entereza y consistencia política durante el proceso. El Consejo Estatal de Morena eligió a Julio Huerta, Ignacio Mier Velazco, Olivia Salomón y Lizeth Sánchez García para contender por la gubernatura de Puebla. Sin embargo aún falta llevar a cabo la encuesta de reconocimiento. Mier Velasco, acotó que aunque el senador Alejandro Armenta quedó fuera de la elección, será contemplado si aparece con un alto posicionamiento en la encuesta de reconocimiento. El diputado federal reiteró que llevará a cabo su informe de labores como lo indica la ley. Explicó que lo realizará en Tecamachalco, sitio de donde es originario, pronunció que espera en dicha actividad se refleje su trabajo como legislador.

SENADORA JOSEFINA VÁZQUEZ MOTA; HABLA DE LA TRAICIÓN RECIBIDA POR FELIPE CALDERÓN EN 2012

Josefina Vázquez Mota, senadora del PAN, reveló que el ex presidente Felipe Calderón, pasando las elecciones presidenciales de 2012, la buscó para ofrecerle una disculpa porque la había traicionado. Vázquez Mota habló de las dificultades que enfrentó desde el proceso interno del PAN para buscar la candidatura presidencial de 2012, pues sumado a que no ganó la contienda vivió traiciones. Declaro que antes de la contienda interna del partido, los gobernadores panistas habían recibido la instrucción por parte del propio Calderón o de su gente más cercana de no apoyarla, pues el apoyo es para Ernesto Cordero y no para Josefina Vázquez. La senadora refirió que le hubiera encantado que Calderón se lo comentará en su momento, porque platicaron varias veces, aunque admitió que eso no necesariamente hubiera cambiado su opinión de participar pero creo que hubiera sido importante esa honestidad y transparencia.

SCJN; ORDENA AL SENADO NOMBRAR A COMISIONADOS DEL INAI ANTES DEL 15 DE DICIEMBRE

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Senado de la República concretar antes del 15 de diciembre el nombramiento de tres comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Con ocho votos en favor y dos en contra, de las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, la Corte declaró que el Legislativo ha sido omiso en el nombramiento, pues debía hacerlo desde 2022. Fue en marzo de ese año cuando dos comisionados del Instituto terminaron su periodo en el cargo. Pero hasta un año después el Senado avaló el nombramiento de Ana Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Alviso como comisionados del INAI. El presidente Andrés Manuel López Obrador vetó las designaciones porque, acusó, se realizaron con base en acuerdos partidistas. En abril de 2023, el comisionado Francisco Javier Acuña también terminó su periodo y, desde entonces, el INAI, que opera con siete integrantes, se quedó únicamente con cuatro, lo que jurídicamente le impedía sesionar. En agosto pasado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió al INAI una suspensión para que el Pleno pudiera sesionar con sus cuatro integrantes actuales, esto como medida cautelar. El Senado sigue sin nombrar a los tres comisionados faltantes y por ello el INAI promovió una controversia ante la SCJN, Máximo Tribunal del país que ordenó al Senado concretar el nombramiento.

MARIO DELGADO; NIEGA QUE HUBO OMISIÓN HACIA IMPUGNACIÓN DE EBRARD

Mario Delgado niega que haya retrasos o que se hayan manipulado los tiempos desde la Comisión de Honestidad y Justicia, en contra de la impugnación de Marcelo Ebrard presentada contra la encuesta interna de Morena. El dirigente morenista defendió a la Comisión señalando que esta ha actuado acorde a los reglamentos y no ha obstruido el recurso del excanciller. No hay ningún obstáculo, no hay ningún retraso, no es la única impugnación que hay. Pues dijo que la Comisión debía atenderlas apegada al reglamento que tienen. Se trata del recurso que interpuso Ebrard Casaubón para que se reponga el proceso para definir la candidatura presidencial, pues alegó que se había beneficiado a Sheinbaum Pardo por medio de acarreos y propaganda. Insistió en que han sido respetuosos con el derecho de Ebrard y de los militantes del partido a mostrar su inconformidad dentro de la agrupación, pero la Comisión tenía tiempos y plazos que debe respetar. Hemos sido muy respetuosos del derecho no solo de Marcelo Ebrard sino de todas y de todos.

MARKO CORTES; INICIA CUENTA REGRESIVA PARA QUE MORENA Y LÓPEZ OBRADOR SE VAYAN E INICIE UNA ETAPA DE CAMBIO EN MÉXICO

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, celebró que inicia la cuenta regresiva para que Morena y Andrés Manuel López Obrador se vayan e inicie una nueva etapa de cambio positivo para México. El sexenio actual, será el más corto de la historia, pero también el más desastroso y sangriento, el más violento, el más ineficaz, el que lastimó más a las y los mexicanos, dejándolos sin empleo, sustento, oportunidades, sin acceso a medicinas y salud, con las familias rotas por el dolor de la desaparición o muerte de alguno de sus miembros, con miedo a salir a las calles. Pero marcado por el proceso electoral más grande de la historia, confió el líder panista, será el fin de un gobierno morenista autoritario y la ciudadanía tendrá en sus manos la decisión de elegir entre la continuidad o el cambio. Marko Cortés señaló que Claudia Sheinbaum, es la apuesta por la continuidad, mientras que con Xóchitl Gálvez el Frente Amplio por México representa la esperanza de cambio positivo hacia un nuevo período de paz y prosperidad. Nos jugamos la continuidad que significa Claudia Sheinbaum, que sigan los feminicidios, que sigan los homicidios, que sigan los abrazos a los criminales, que siga el desabasto médico o el cambio que significa Xóchitl Gálvez, que significa poner en orden la casa, que regrese el Seguro Popular, las estancias infantiles, que las pensiones a adultos mayores se comiencen desde los 60 años de edad, que significa tener un gobierno eficiente, honesto y que sí dé resultados.

DAVID OLIVO; DEJAR DE PRESIONAR A MC PARA INCLUIR A EBRARD O APOYAR A XÓCHITL GÁLVEZ RUMBO AL 2024

El coordinador de Proyecto Prioritarios del partido Movimiento Ciudadano, David Olivo Arrieta pidió que se deje de presionar para que el partido naranja incluya a Marcelo Ebrard como candidato o bien que se sumen al Frente Amplio por México para apoyar a Xóchitl Gálvez. David Olivo Arrieta, aseguró que el partido estaba en su propia ruta para la definición de candidatura presidencial para las elecciones del 2024, además de que consideró que el partido era una tercera opción para el país. Xóchitl Gálvez y Marcelo Ebrard están en sus procesos dentro de sus partidos políticos entonces, por qué estar presionando a Movimiento Ciudadano cuando realmente Movimiento Ciudadano es una tercera opción política dentro del país y está dando resultados. Además, aseguró que dentro del partido se estaban construyendo consensos para establecer una candidatura presidencial fuerte y destacó el papel de Samuel García, gobernador de Nuevo León: Es uno de los mejores gobernadores evaluados y realmente ahí está bien calificado sin hacer campaña, tenemos cuadros para contender la presidencia.

DONALD TRUMP; COMPARECE ANTE UN TRIBUNAL EN NUEVA YORK POR FRAUDE EN SUS NEGOCIOS

El ex presidente Donald Trump compareció ante un tribunal de Manhattan, Nueva York, por un juicio civil por fraude. Trump llegó al tribunal acompañado por sus dos hijos y varios socios en los negocios. Esta es una continuación de la mayor caza de brujas de todos los tiempos, declaro Donald Trump. Tenemos una gran compañía. Yo construí una gran compañía. Tiene algunos de los mayores activos inmobiliarios del mundo. Y ahora tengo que presentarme ante un juez sin escrúpulos. La fiscal James, una demócrata a la que Trump acusa de caza de brujas política, reclamará 250 millones de dólares por daños y perjuicios, y propondrá prohibir a los Trump ejercer como directivos en Nueva York, así como que la compañía, la denominada Organización Trump, opere durante cinco años. No está previsto que Trump testifique hasta dentro de varias semanas, y el juicio se prolongará como mínimo hasta diciembre. Aunque se trata de un proceso civil sin riesgo de penas de cárcel si fuera declarado culpable y la sanción que pide la Fiscalía sea asumible para su bolsillo, el alcance de las medidas que imponga el juez Engoron socava gravemente la reputación como empresario de Trump, que alardeó de su figura de hombre hecho a sí mismo como base de su carrera política. Engoron podría retirarle el control de importantes activos de la organización, empezando por la simbólica Torre Trump, en el corazón de Manhattan, desde la que el republicano arrancó su carrera política.

