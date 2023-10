Un jugador de los Cleveland Browns llegó al estadio de Ohio portando una máscara para cubrir las quemaduras que sufrió en su rostro.

El pasado domingo el jugador de los Cleveland Browns, David Njoku portó una máscara cuando llegó al estadio de Ohio para ocultar las quemaduras sufrió en su rostro tras vivir un accidente dentro de su casa.

Esto ocurrió previó al partido que se disputó en el FirstEnergy Stadium entre los Browns y los Baltimore Ravens en donde los comandados por Lamar Jackson se llevaron la victoria con un marcador de 28 a 3.

Este juego quedó marcado debido a la peculiar llegada del ala cerrada de Cleveland, Njoku a quien se le vio ingresar al recinto utilizando una máscara de color blanco mientras vestía un abrigo del mismo color con un pantalón negro.

Browns TE David Njoku, who suffered facial burns this weekend, arrives at Browns Stadium in a full on mask.

Njoku is expected to try to play.

(via @ESPNCleveland) pic.twitter.com/QYvn5zF0bL

— ESPN (@espn) October 1, 2023