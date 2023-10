El actor francés Gérard Depardieu, investigado desde 2020 por violación y agresión sexual a una actriz, rechazó ayer las acusaciones en su contra y denunció un “linchamiento” llevado a cabo por un “tribunal mediático”.

“Ya no puedo consentir lo que he estado oyendo y leyendo sobre mí en los últimos meses. Creía que no me importaba, pero no. Todo me está afectando”, escribió el actor, de 74 años, en una carta abierta publicada en el diario El Fígaro.

El texto, con tintes de poema, constituye la primera reacción de la estrella del cine francés desde que salieron a la luz 13 nuevos testimonios en su contra en abril, publicados por el medio de investigación Mediapart.

En él, el actor subraya que no era “ni un violador ni un depredador” y denuncia el “linchamiento” de un “tribunal mediático”.

“Nunca jamás abusé de una mujer”, insiste en el escrito, en el que hace referencia, sin nombrarla, a Charlotte Arnould, la actriz que lo denunció por dos violaciones en 2018.

“Una mujer vino a mi casa una primera vez, con paso ligero, y subió a mi habitación por voluntad propia. Ahora dice que fue violada”, señala.

“Entre nosotros no hubo nunca ni coacción ni violencia ni protestas”, asegura.

“Si ella estaba poseída por algo, era por ella misma, no por mí”, prosigue el documento escrito por el actor.

Depardieu fue inculpado el 16 de diciembre de 2020 por “violaciones” y “agresiones sexuales” tras una denuncia por dos violaciones interpuestas por la actriz en agosto de 2018.

