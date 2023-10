Un momento histórico se vivió en el mundo del balompié cuando la Superliga Femenina de Inglaterra impuso nuevo récord de asistencia.

Buenas noticias para el mundo del deporte, esto debido a que el pasado domingo se registró un récord histórico de asistencia en la Superliga Femenina de Inglaterra durante el partido del Arsenal contra el Liverpool.

Lo anterior sucedió cuando los hinchas se dieron cita para ver este duelo en el Emirates Stadium de Londres, lugar en el que se concentraron más de 50 mil aficionados que les encanta el futbol.

Este partido, que perteneció a la primera jornada, concluyó con la victoria del Liverpool con un marcador de 1 a 0 gracias a un tanto de Miriael Taylor en el minuto 48.

A new @BarclaysWSL record 🥇

54,115 is our official attendance 🏟️

Thank you for your outstanding support, Gooners ❤️ pic.twitter.com/7EcyuOhbaj

— Arsenal Women (@ArsenalWFC) October 1, 2023