El programa de YouTube, La más draga se volvió tendencia en redes sociales debido a un video que se viralizó debido a que los productores del reality explotaron contra sus concursantes. El motivo: el uso de anglicismos y no respetar “lo mexicano”.

Y es que en su “Salseo”, uno de los contenidos que ofrecen a sus seguidores, se puede ver a Electra Walpurgis hablar sobre su outfit y las comparaciones sobre otros participantes de ediciones anteriores.

Durante su speech ella usó términos como “queens”, “kings” para explicar un poco lo que ocurre en el mundo de las Dragas cuando Carlo Villarreal, uno de los productores interrumpe para corregirla.

“¡Todas las dragas! ¡Todas las dragas! A ver. Se les olvida dónde están. Tienen que saber dónde están, la marca que están representando se les olvida. Es constante. ¡Vamos a cortar el salseo ya!”, se le escucha decir.

Después de eso Bruno Olvez agregó. “Es que se les está dice y dice lo mismo. Son dragas no es ‘la más drag queen’. No es look. Se los estamos dice y dice, estamos defendiendo nuestro proyecto. Si ustedes no lo quieren defender pues díganos y mañana se salen. Es en serio. Son pocas las que se ponen la camiseta y si nos están demostrando eso ahorita al rato va a ser peor”, se le escucha decir.

Ante esto las participantes no supieron como reaccionar ante la forma en que les hablaron los productores del reality que ya lleva seis temporadas.

Los productores de #LMD6 regañan al cast por hablar en inglés durante el Salseo.

Lo curioso es que en la canción de intro sigue teniendo frases en ingles.

¿Creen que por hablar inglés, se pierda la identidad de #LMD? pic.twitter.com/w9n2nU5Gfm — NotiDrag 🇲🇽 (@DragsNoti) September 29, 2023

En redes sociales se viralizó dicho momento y drags mexicanas y hasta extranjeras han externado su opinión ya que el uso de anglicismos es lo más común.

Una de ellas fue Cynthia Lee Fontaine quien participó en RuPaul’s Drag Race.

Con todo el respeto , pero Si un productor me habla de la forma como

Les hablaron a estas transformistas, yo me levanto y me voy. Llevo años trabajando en la tv y nunca había visto algo así . !!Y no son niñes !!Entiendo el defender la misión del otro Programa , pero así no. https://t.co/QvSdAXYPzW — Cynthia Lee Fontaine 🍑 (@lee_fontaine) September 29, 2023

Además de Cynthia el último eliminado de la competencia, Braulio8000 también alzó la voz por lo ocurrido en el que invitó a hablar a las demás concursantes sobre el hecho.

Hermanas de temporada yo sé que el contrato da miedo pero sí se vale decir que lo qué pasó no estuvo bien. Si tanto querían hablar es momento de hacerlo ahoraaa😮‍💨 — Braulio8000 (@Braulio8000) September 29, 2023

