El presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció una gira en compañía de su gabinete para respaldar a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y confirmó su asistencia a su informe de gobierno en Tijuana. Para dejar de manifiesto que no está sola, haré una gira de tres días con el gabinete por los siete municipios del estado. El presidente también informó que el domingo 12 de noviembre asistirá al informe de gobierno de la morenista. El ex gobernador de Baja California y actual senador del Partido del Trabajo, Jaime Bonilla, acusó a la administración de Marina del Pilar, emanada de Morena, de haberse convertido en un cártel. El gobierno dejó de ser socio de los cárteles a convertirse en uno, el cártel que ya le hace competencia a los que ya todos conocemos. Bonilla pidió a López Obrador que por favor, ponga ojos en Baja California, ya que no tenemos un gobierno. El ex gobernador cuenta con al menos cinco denuncias en su contra por peculado y violencia política en razón de género en contra de su sucesora, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda. Ávila Olmeda fue quien presentó tres denuncias en contra de Bonilla a través de la Consejería Jurídica de Baja California. Dos se presentaron en abril y mayo de este año, mientras que la tercera fue presentada el 15 de septiembre pasado por propaganda calumniosa. Bonilla, que gobernó la entidad del 1 de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2021, también fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado en marzo de 2022 por presunto peculado en el proyecto de una central eléctrica fotovoltaica.

PRESIDENTA DEL SENADO ANA LILIA RIVERA; DEMOCRACIA, CAMINO PARA ABATIR DESIGUALDAD; EN MÉXICO HAY PARIDAD DE GÉNERO

La presidenta del Senado de la República, Ana Lilia Rivera Rivera, al participar en la Conferencia Europea de Presidentes de Parlamentos 2023, que se lleva a cabo en Dublín, Irlanda, aseguró que la democracia es el único camino para combatir las desigualdades, el sufrimiento y la violencia que padecen los pueblos. Destacó también que hoy en México se ha garantizado la paridad en el ejercicio del poder público entre hombres y mujeres. Asimismo señaló que las bases para una democracia fuerte y estable son la participación de la ciudadanía y una verdadera representación política. Subrayó que la democracia realmente se construye con la voluntad popular y desde abajo, por lo que los representantes populares deben tomar con humildad y con responsabilidad su representación, y darse cuenta de que la trascendencia de lo que hacen repercute en la vida de miles de millones de personas. Refirió que de acuerdo con información del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA), las democracias están decayendo o se están estancando en un contexto global que cambia con gran rapidez. Ana Lilia Rivera manifestó que no es nuevo que el ejercicio de la democracia enfrente amenazas, las cuales se multiplican al ritmo de las problemáticas globales, como son la pobreza, la desigualdad, la debilidad institucional, los niveles de corrupción, la inseguridad ciudadana, así como los Estados de derecho débiles, las amenazas a la libertad de expresión y el control incierto de las tecnologías digitales. Ana Lilia Rivera advirtió que, de acuerdo con un estudio de 2023, en América Latina, 54 por ciento de la población considera que no importa si el gobierno llega al poder por la vía democrática o no, siempre y cuando resuelva sus problemas. Aseguró que México no es ajeno a los desafíos que enfrentan las democracias, pues también ha experimentado cambios económicos, políticos, sociales, por lo que debemos ser capaces de responder al desencanto de los ciudadanos con la política y con los políticos, con imaginación, sensibilidad, honestidad y convicción, dando esperanza con bases objetivas y combatiendo las amenazas reales de la vida cotidiana de las personas.

CLAUDIA SHEINBAUM; ACEPTARA PLAN DE LA SEDENA QUE LE OFRECE AMLO, SIEMPRE Y CUANDO NO IMPLIQUE UNA SEGURIDAD PERSONALIZADA SINO GENERAL

Claudia Sheinbaum, virtual candidata presidencial de Morena, respondió al ​​plan de seguridad que le ofrece el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional; el cual perfila aceptar pero se encuentra a la espera de que el secretario Luis Cresencio Sandoval le haga llegar una propuesta que no implique una seguridad personalizada sino general. La aspirante presidencial sostuvo un encuentro con Luis Cresencio Sandoval, titular de la Sedena, para abordar el plan de seguridad de las futuras candidatas presidenciales en sus recorridos por el país. Luis Cresencio me planteó la posibilidad de tener una vigilancia. Me iba a hacer una propuesta en términos realmente de una vigilancia cuando vamos a algunos lugares, no pegada a nosotros, sino de generar una vigilancia de lugar. Sheinbaum Prado señaló que en la reunión acordaron que le iban a hacer una propuesta, en términos realmente de una vigilancia cuando acuda a visitar algunos lugares pero no pegada a ella: una vigilancia general, una vigilancia del lugar. No esto que era de los políticos anteriores, donde iba un político y estaba pegado ahí una persona que cuidaba, que normalmente tenía nombre de guarura. No se trata de eso, que el Ejército esté pegado ahí para que no podamos estar cerca de la gente, no. Si no, a lo mejor, en algún lugar en donde podamos tener alguna vigilancia.

SENADORA XÓCHITL GÁLVEZ; SOSTUVO UNA REUNIÓN CON LÍDERES DE LA COMUNIDAD MIGRANTE EN LOS ÁNGELES.

Xóchitl Gálvez Ruiz, sostuvo una reunión con líderes de la comunidad migrante en Los Angeles, California, ahí sostuvo que está muy agradecida con todos ellos. Cuando escuchamos sus palabras de poner los puntos sobre la i y decir las cosas como son, o sea, ustedes le envían al país 60 mil millones de dólares. El doble de lo que el gobierno asigna en programas sociales, y lo hacen trabajando, lo hacen esforzándose, lo hacen por amor a su familia, sin estos recursos México estaría en el colapso, porque la crisis económica o sea no hemos tenido crecimiento económico, y por lo tanto yo sí les quiero reconocer a cada una de ustedes su valentía, su arrojo, su pasión por México. Y efectivamente yo migré a la Ciudad de México, una ciudad bien grandota, yo así la veo cuando llegué, pero llegar a Los Ángeles no debe ser cosa menor. Pero al final lo que nos trae aquí yo digo que es el sueño mexicano, porque lo que queremos hacer es ayudar a nuestra familia, ayudar a nuestros padres, yo les digo que lo único que yo quería era sacar a mi madre de la pobreza y de la violencia. Yo no tenía el sueño, ni de ser senadora, ni de ser empresaria, yo solo quería huir. Entonces, cuenten conmigo, ha sido una legislatura complicada, no solo en el tema migrante, en el tema indígena perdimos también varias diputaciones que ya habíamos ganado en el pasado porque tenemos al menos 40 distritos donde hay más de 40 por ciento de población indígena, y hoy se está reduciendo a solo 21 distritos electorales y la obligatoriedad ya no es a los 31 como estaba originalmente puesto. Es el mismo caso de migrantes que bueno que están metiendo este juicio de derechos políticos, porque solo así se van a poder pelear los espacios ganados, hay cosas que sí dependen directamente del Ejecutivo, como es el tema de los recursos a los consulados, poner gente profesional. Yo a veces pienso que en el Senado asignan consulados por premios de consolación, no por capacidad técnica, ni conocimiento de trabajo consular. Hay gente que de verdad no tiene ni el compromiso, ni la pasión, ni las ganas por servir, pero es como, pues mira no te pude dar esto, pero te lo doy de cónsul. No debería de ser porque de verdad que hay gente que tiene un verdadero servicio y amor por el servicio público. Para mí, México es un país con 170 millones de mexicanos dividido por un río, no tengo duda que somos esa nación y por eso en la contienda interna yo le pedí al Frente Amplio por México que existiera el estado 33, así lo quise llamar, porque había 32 estados y migrantes, y dije no, los migrantes son el estado 33 y deben, la fuerza que tienen y obviamente pues tenemos que ir avanzando, pero retroceso no va a haber. Conocí el programa 3 por uno, lo conocí hasta el 4 por uno, que municipio, el estado y era un gran programa porque permitió cambiar muchas cosas en nuestros pueblos, permitió construir la clínica, permitió construir las escuelas, permitió de alguna manera dar esos servicios que es imposible que los municipios los den. Le apuesto a salir adelante a base de trabajo y créanme que México tiene enfrente la mejor oportunidad de su historia que es el nearshoring. Yo espero que cuando sea el momento de venir a presentar propuestas tener la oportunidad de escucharme, pero mi apuesta de fondo es resolver el tema de la seguridad con tres cosas: con inteligencia, con corazón y con ovarios porque no hay de otra.

SENADOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA; PIDE DAR MAYOR PRESUPUESTO A TEMAS DE SEGURIDAD

El Coordinador del GPPRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa, durante la conferencia “Diálogos por Cholula. Temas más relevantes para el país y Puebla”, abundó sobre los desafíos existentes para lograr una estrategia de seguridad más efectiva y unificada en todo el país, motivo por el cual hizo un llamado para invertir una mayor cantidad del presupuesto a este ámbito. La falta de equipamiento adecuado, incluyendo patrullas en mal estado y tecnología insuficiente, es un problema común en muchas áreas. El legislador destacó que debe implementarse una estrategia integral que incluya la capacitación de policías, la homologación de prestaciones y un enfoque en la prevención del delito. Se mostró cómo la salida masiva de presos debido a un cambio en el sistema legal en 2015 que coincidió con un aumento significativo en la delincuencia, especialmente en el robo con violencia. Asimismo, enfatizó que es crucial contar con policías bien entrenados, motivados y debidamente remunerados para combatir eficazmente la delincuencia, por lo que el papel de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública se vuelve un tema de debate especialmente en municipios que carecen de una fuerza policial efectiva. En el evento estuvieron presentes la senadora Nadia Navarro, el senador Juan Manuel Fócil Pérez, liderazgos del PRD en Puebla como Roxana Luna, Vladimir Luna y el dirigente del PRD en Puebla, Carlos Martínez Amador.

ROSA ICELA RODRÍGUEZ; TRANSFORMACIÓN DEL ISSSTE EN MARCHA

La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, al informar sobre el progreso en la mejora de servicios del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), brindó una actualización relevante. Tras un año desde la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador para rescatar el Instituto, la funcionaria federal subrayó los avances tangibles en la lucha contra la corrupción y la mejora en la prestación de servicios, que incluyen la edificación de nuevos hospitales, labores de mantenimiento, adquisición de equipos, contratación de personal y abasto de medicamentos. Presentó el segundo informe del Proyecto de Transformación del ISSSTE. Una comisión de servidores públicos trabaja en cambiar la situación de abandono institucional preexistente, el desmantelamiento y la corrupción en la que se encontraba el ISSSTE. Se detallaron las siguientes acciones llevadas a cabo: Combate a la impunidad y la corrupción; mejora en la atención al público usuario; garantía de atención médica oportuna y suministro de medicinas; dotación de equipamiento e instrumental de vanguardia a las Unidades Médicas para la atención de los derechohabientes. Subrayó que el ISSSTE se vislumbra como una destacada institución de salud, en colaboración con sus trabajadores y el sindicato.

MARIO DELGADO; ESTOS SON LOS 4 FINALISTAS DE MORENA PARA LA CANDIDATURA DE LA CDMX

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, dio a conocer que el Consejo Estatal de Morena en la Ciudad de México convocó a una sesión extraordinaria, donde se definió a los cuatro perfiles de los aspirantes inscritos, dos hombres y dos mujeres, quienes participarán en la encuesta para obtener la candidatura de Morena a la Jefatura de Gobierno de la capital del país. Morena en la Ciudad de México definió que del total de 32 aspirantes que se registraron en la plataforma por vía digital pasan cuatro por decisión unánime. El Consejo estatal de Morena determinó que los cuatro aspirantes al cargo de coordinador o coordinadora de la cuarta transformación serán Clara Brugada, Mariana Boy, Omar García Harfuch y Hugo Lopez-Gatell. Francisco Chiguil, presiente del Consejo de Morena en la CDMX, aseguró que los cuatro perfiles fueron electos por unanimidad y serán encuestados. Dolores Padierna Luna confirmó que se recomendará a la Comisión de Elecciones que se agreguen dos nombres más, un hombre y una mujer.

MARKO CORTES; ACCIÓN NACIONAL TOMARÁ LAS CALLES CON EJÉRCITO DE VOLUNTARIOS RUMBO AL 2024

El Partido Acción Nacional anunció que tomará las calles con un ejército de voluntarios para convencer a las y los ciudadanos que sí es posible un cambio de rumbo en México hacia el 2024. Así lo dio a conocer el presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, quien confió que este proyecto llamado “Mejores en la Calle” será un éxito, así como el Frente Amplio por México y que la meta es seguir multiplicando y ampliando este esquema por todo el país. El dirigente del blanquiazul advirtió que el gobierno federal desviará todo el presupuesto y recursos para manipular y movilizar a los beneficiarios de programas sociales. Por lo que hizo un llamado al panismo y a la ciudadanía a ir puerta por puerta y distrito por distrito a transmitir confianza y ánimo, y así poder ganar una nueva mayoría en el Congreso de la Unión y la presidencia de la República. El 5 de noviembre inician las precampañas, salgamos al campo, salgamos a cruceros, que nos vean en los centros urbanos con fuerza. Vamos a buscar a los mejores a la calle, mantener la expectativa y generar entusiasmo. El líder señaló que lo relevante es cuidar a México con un compromiso patriótico real, pues el gobierno de Morena se está endeudando y generando un déficit presupuestal no registrado desde hace muchos años, lo que pone en riesgo la estabilidad económica. Pero no les importa. Lo único que le importa al presidente es terminar sus obras insignia y poder tener dinero este año de aquí a junio para poder repartir. Lamentó que la violencia se esté saliendo completamente de control en todo el país, especialmente en el Estado de México, Guerrero, Zacatecas, Nuevo León, Jalisco, en donde diario hay desapariciones, ejecuciones, secuestros y robos y asaltos en carreteras del país, porque no hay autoridad. Y eso es lo que está en juego, cambiar el rumbo del país, porque nos están entregando a las manos del narcotráfico, de una violencia sin precedente en la cual todos estamos expuestos de la misma manera.

OBRA DE MARTIN MCDONAGH COPRODUCCION DE LA SOCIEDAD ARTISTICA SINALOENSE; TEATRO LLENO EN LA OBRA “EL COJO DE INISHMAAN”

Todo un éxito de la obra de teatro, “El Cojo de Inishmaan”, en la CDMX, con un teatro lleno. La Sociedad Artística Sinaloense, presenta la obra de Martin McDonagh que se estrena en México y está en el Teatro Rafael Solana de la Ciudad de México y presentara sus funciones hasta el 4 de noviembre, con funciones los jueves, viernes y sábados. Los boletos están disponibles a través de Ticketmaster. Esta producción es posible gracias al apoyo del estímulo fiscal “EFIARTES” y de Grupo Coppel.

ALICIA BÁRCENA IBARRA; PARTICIPA EN LA 13ª EDICIÓN DEL U.S.-MÉXICO CEO DIALOGUE

La secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena Ibarra, participó en la décimo tercera edición del U.S.-México CEO Dialogue, el principal mecanismo de interacción de alto nivel entre empresas y funcionarios públicos de ambos países. En su intervención, la canciller celebró la buena relación que existe entre México y Estados Unidos e instó a los participantes a sacar de ésta el máximo provecho. La relación entre México y Estados Unidos está pasando por un buen momento, pero es una ventana. Una ventana que no podemos desaprovechar, es una relación que nos está llevando a crear, a tener, a establecer mecanismos de diálogos. La titular de la SRE subrayó que, gracias a lo anterior, el intercambio comercial y de inversiones entre ambos países ha incrementado, lo que es una buena señal. Nuestros países tienen comercio y por cierto, que hoy se actualizaron las cifras por parte de la Secretaría de Comercio de ustedes mismos y estamos realmente en cifras de 864 mil millones de dólares; hablábamos de 799, hoy se actualizó la cifra del año pasado en 864 mil millones de dólares. Es una cifra inmensa. Creo que no existe ninguna otra región del mundo que tenga este nivel de intercambio comercial e inversiones. Al evento acudieron la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro Sánchez; el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán; el jefe de Unidad para América del Norte, Roberto Velasco Álvarez; el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y el subsecretario de Estado de Gestión y Recursos, Richard Verma.

