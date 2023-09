El presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció que se reunirá con cancilleres de diez países de América Latina y el Caribe a fin de trabajar en conjunto en soluciones estructurales al fenómeno migratorio. Si hay mucha migración, si es mucho el flujo de migrantes de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua, de Ecuador, de Venezuela, de Cuba, de Colombia, unirnos, analizar las causas, cómo ayudar para que la gente no se vea obligada a abandonar sus pueblos; nosotros ya hemos probado que si hay opciones, hay oportunidades, se puede lograr que la gente no abandone sus lugares de origen, a sus familias, porque ya lo hemos dicho muchas veces, el que migra lo hace por necesidad, no por gusto, entonces hay que atender las causas. Asimismo detalló que este encuentro se realizará en México en los próximos diez días a iniciativa del Gobierno de la Cuarta Transformación. El objetivo, es hacer un análisis de la situación migratoria y trabajar en conjunto en beneficio de los pueblos. Los cancilleres comprenden que casi todos pasan por México y que nosotros tenemos que cuidar a los migrantes, protegerlos, pero tenemos que evitar que se incrementen los flujos migratorios porque son más los riesgos, entonces tenemos que ponernos de acuerdo. Adelantó que el Gobierno de México planteará una propuesta basada en la cooperación para el desarrollo. La cooperación es permanente y en todos los ámbitos. Decidimos invitar a los cancilleres, a los gobiernos de diez países para hacer un análisis de la situación y tenemos una propuesta que queremos hacerles.

SENADOR EDUARDO RAMÍREZ; TIENE CIERRE ESPACTACULAR EN CHIAPAS DE CARA A LAS ELECCIONES POR LA GUBERNATURA

El senador Eduardo Ramírez, coordinador parlamentario de Morena en el Senado, tuvo un cierre espectacular, multitudinario en Chipas, el legislador es uno de los aspirantes más sólidos en las encuestas. El legislador está realizando un gran trabajo para consolidar su aspiración a la gubernatura y ser el próximo gobernador de Chiapas. Sin embargo señalo que con los pies en la tierra esperara los resultados de su partido. Por lo tanto continuara con su responsabilidad en la cámara alta, y continuar con la agenda legislativa.

SENADOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA; INVITA A LA CONFERENCIA “DIÁLOGOS POR CHOLULA”

El senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, coordinador del PRD, invita a la conferencia de prensa que dará sobre los temas más relevantes del país y de Puebla “Diálogos por Cholula”. La cita es hoy jueves 28 de septiembre a las 09:30 am en el Hotel Posada Señorial, mismo que se ubica en Avenida 5 de Mayo 1400, San Juan Aquiahuac, 72810, San Andrés Cholula, Pue.

SENADORA JOSEFINA VÁZQUEZ MOTA; LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES NO DEBEN SER UNA UTOPÍA, SINO UNA REALIDAD

La senadora y presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, Josefina Vázquez Mota, al inaugurar la exposición “Mis derechos son mi voz”, señaló que los derechos de las niñas, niños y adolescentes, no deben ser una utopía, sino una realidad. Vázquez Mota dijo que es indispensable e importante escuchar las voces de los niños, niñas y adolescentes cuando se pretende construir un mejor país. Cuando un niño o niña viene a expresarnos una preocupación, sus miedos, sus dudas, debemos escucharlos. Yo invito a que como adultos les digamos: yo te creo. Porque si nosotros les creemos a las niñas y a los niños vamos a construir un mejor país. La senadora por Acción Nacional refirió que el 30 por ciento de la población en todo el país son niñas, niños y adolescentes, es decir, que 3 de cada 10 ciudadanos tienen esa edad. Vázquez Mota afirmó que es obligación de los adultos garantizarles sus derechos y salvaguardar su interés superior, así como brindarles las herramientas para que puedan ejercerlos. Las niñas, niños y adolescentes tienen derechos. Derecho a ser felices, a vivir con paz, a vivir sin miedo, a vivir en familia, a no tener un trabajo, a caminar por las calles sin que nadie les haga daño, a denunciar y a que los adultos les crean. Amar a México es escuchar a las niñas, niños y adolescentes.

SENADOR ANTONIO GARCÍA; CELEBRA EL DÍA MUNDIAL DEL TURISMO

El senador Antonio Garcia Conejo, señalo que en el Senado estamos de manteles largos, porque hemos recibido dos noticias muy importantes. Una, es el Día Mundial del Turismo, así es que qué mejor manera de festejarlo con la presencia de hombres y mujeres trabajadores del Estado de Hidalgo. Saludar a mi compañero Navor Alberto Rojas quien es un senador activo del estado Hidalgo y que ha venido poniendo en alto el nombre del estado y por supuesto dando a conocer las maravillas que tenemos en el hermoso estado de Hidalgo. Quiero saludar a los integrantes del Consejo Regulador del Patrimonio Cultural Real del Monte-Cornwall (COREPAC) y quiero también darle la bienvenida a María Isabel Arriaga Lozano quien es presidenta de COREPAC, saludar a César Efrén Méndez quien es vicepresidente de COREPAC. También nos acompaña Miguel Ángel socio activo de Grutas de Tolantongo. Celebramos el décimo quinto festival del paste, esta riquísima cocina que tenemos en Hidalgo. El estado de Hidalgo es un estado con mucha historia y el estado de Hidalgo es uno de los estados que tiene más Pueblos Mágicos, el estado de Hidalgo se destaca por ser uno de los estados que ha tenido una destacada participación en la charrería, el estado de Hidalgo es conocido por las minas que establecieron en la explotación minera desde inicios de la conquista.

MARIO DELGADO; EN NUESTRO MOVIMIENTO HAY CIERRE DE FILAS AL INTERIOR Y APERTURA HACIA FUERA

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que existe un cierre de filas al interior del partido, pero también apertura hacia afuera del movimiento: tenemos que seguir invitando a más gente a que se sume a este proyecto histórico de transformación, tal como lo hizo Andrés Manuel López Obrador en el 2017-2018, donde convocó al Acuerdo por el Renacimiento de México y mucha gente se sumó. El dirigente morenista reiteró que quienes se han unido al movimiento no tienen ningún otro ofrecimiento más que el de trabajar por la Cuarta Transformación. No hay ningún tipo de acuerdo para ofrecerles algo, alguna candidatura, algún cargo, no. Lo único que se les ofreció es venir a trabajar en favor de la Cuarta Transformación. Celebró que las personas que han suscrito el acuerdo de “Unidad por la Transformación”, convocado por Claudia Sheinbaum, estén llegando a sumar al movimiento. Vienen a sumar y qué bueno que vengan a sumar porque tenemos el reto de ganar la mayoría calificada en el Congreso para seguir impulsando las reformas constitucionales que le faltan a la transformación. El líder del partido guinda señaló que mientras más personas se unan al proyecto de la Cuarta Transformación, se logrará un mayor número de escaños en el Congreso, y recordó que esta misma estrategia fue empleada por Andrés Manuel López Obrador en 2017-2018 y tuvo éxito. No podemos negar que fue una estrategia exitosa porque provocó una auténtica revolución pacífica y democrática en las urnas. Aseguró que todas y todos los aspirantes a contender por alguno de los 20 mil cargos de elección popular en 2024 tendrán los mismos derechos. Hay mucha claridad, se deben de respetar los estatutos en todo lo que viene en el proceso de candidaturas: más de 20 mil candidaturas que se elijan por encuestas y que tengamos la tómbola. Remarcó que no habrá ningún tipo de pacto, pues todas las candidaturas se definirán por las dos vías mencionadas. Mario Delgado aseveró que, en el movimiento, después del proceso interno en el que resultó elegida Claudia Sheinbaum como Coordinadora de Defensa de la Transformación, se ha formado un solo equipo fraterno, solidario y con la misión de triunfar en el 2024. Subrayó que las reuniones que se han tenido en el marco de la gira “La esperanza nos une” han resultado muy útiles, pues unifican a nuestra militancia, a las dirigencias, a los distintos liderazgos y salimos con tareas muy claras de organización y de conformación de comités. Informó que la gira para convocar al acuerdo de “Unidad por la Transformación”, acompañado de la Coordinadora Claudia Sheinbaum, continuará hoy jueves 28 de septiembre en Pachuca, Hidalgo; el viernes 29 en Tampico, Tamaulipas; el sábado 30 en Puebla capital, y el domingo 1 de octubre en Tlaxcala capital.

DIPUTADO LUIS ESPINOSA Y LA DIPUTADA MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO; PRD Y PAN ALERTAN SOBRE RECORTE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024 PARA EL SECTOR SALUD

El diputado Luis Espinosa Cházaro, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, y la diputada Mariana Gómez del Campo Gurza (PAN) alertaron sobre recorte en el proyecto de Presupuesto 2024 para el sector salud. Acompañados por la diputada Gabriela Sodi (PRD), la abogada y activista, Andrea Rocha Ramírez y familiares de pacientes oncológicos, advirtieron que continúa el desbasto de medicamentos, principalmente para el cáncer e informaron que enviarán a las y los 500 legisladores escritos para solicitar más recursos, en el marco de la discusión del Presupuesto 2024. Espinosa Cházaro informó que la coalición legislativa “Va por México”, del PAN, PRI y PRD, presentarán una denuncia penal en contra el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, para que responda por todas las muertes a causa del mal manejo del sector. El coordinador perredista aseguró que es un descaro y debería explicar todas las muertes que se registraron en México durante la pandemia por Covid-19, en vez de estarle jugando al político. Respecto del desabasto de los medicamentos para el cáncer, sobre todo para la infancia, me parece una negligencia criminal lo que el Gobierno Federal hace y me parece todavía de peor calaña que después de lo que hemos vivido en materia de salud con Covid, con retrovirales y con las medicinas para los niños con cáncer, todavía tener el descaro de presentar a López-Gatell como un posible candidato para la Ciudad. La diputada Mariana Gómez del Campo Gurza (PAN) calificó de criminal que este gobierno no haya considerado una partida en el Presupuesto de 2024 para atender a las y los niños con cáncer. Por su parte, Rocha Ramírez, dijo que acudieron a San Lázaro porque en la propuesta de Presupuesto 2024 hay cero incrementos en infraestructura y para mantenimiento en el sector salud. Nosotros estamos muy preocupados, porque en el tema del presupuesto, del Ramo 12, en materia de salud, en los proyectos de infraestructura social de la salud, hay un aumento de cero pesos, también en el mantenimiento de la infraestructura, nos encontramos con que hay un aumento de cero pesos.

DIPUTADO JORGE ROMERO; PAN BUSCARÁ DESDE LA JUCOPO LOGRAR ACUERDOS PARA LA APROBACIÓN DEL PAQUETE ECONÓMICO

El diputado Jorge Romero Herrera (PAN), presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), indico que el PAN impulsará desde la Junta de Coordinación Política (Jucopo), la consecución de los acuerdos referentes al Paquete Económico; de no lograrlo, como oposición señalará lo que no refleja las auténticas necesidades de la gente. El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN enfatizó en que hay rubros de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos que propone el Gobierno Federal, que no son los óptimos, y no los consideramos como reflejantes de las auténticas necesidades de este país. Desde la Junta de Coordinación Política vamos a buscar la consecución de estos acuerdos, de ser posibles. Y de no ser posibles, como oposición vamos a mostrar y vamos a hablar fuerte sobre nuestra postura al respecto de este presupuesto y Ley de Ingresos, que consideramos no óptimos. Recordó que las fechas fatales para aprobar el Paquete Económico son el 20 de octubre, para la Ley de Ingresos, y el 15 de noviembre, para el Presupuesto de Egresos de la Federación. Pero nosotros ya estamos formalizando las posturas, como Grupo Parlamentario; insisto, en dos grandes bloques: el oficialista, que si estadísticamente hablamos consideramos que no van a ser gran cambio, sino es que ningún cambio y nosotros, no vamos a dejar de hacer nuestro intento porque escuchen a la oposición, que es más del 45 por ciento de esta Cámara.

DIPUTADO JORGE ÁLVAREZ; EL INFORME DE GOBIERNO DEBE GARANTIZAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y PROFESIONALIZARSE

El diputado Jorge Álvarez Máynez, coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, en el marco del informe de gobierno del Poder Ejecutivo, dijo que el Congreso de la Unión realiza un análisis discursivo, sin consecuencias jurídicas, y en años recientes, la rendición de cuentas no es efectiva derivado de la ausencia de las personas titulares de las secretarías de Estado. El Grupo Parlamentario de MC informó que para garantizar la rendición de cuentas, propone una reforma para que el Congreso realice un dictamen final sobre el informe de gobierno, que permita comprobar si existen los resultados presentados, y si cumple con el Plan Nacional de Desarrollo. El dictamen final deberá entregarse a más tardar 45 días después de la entrega del informe, y el Poder Ejecutivo estaría obligado a atender dichas observaciones en no más de 60 días después de la entrega. Las glosas de discusión y las comparecencias en el Congreso resultan insuficientes para generar cambios y una eficaz evaluación de cada administración. La rendición de cuentas es fundamental para una democracia. Permite prevenir y evitar el abuso del poder al responsabilizar a las autoridades por el ejercicio de sus funciones, al someter sus decisiones y acciones a un control. Por último, hizo un llamado a todas las fuerzas políticas a profesionalizar el análisis del Informe de Gobierno, en vigilar que las acciones reportadas por el Poder Ejecutivo atiendan a los objetivos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo y que estas observaciones sean tomadas en cuenta.

DIPUTADA ANA KARINA ROJO; POLÍTICA SOCIAL IMPULSADA POR LA 4T SACÓ DE LA POBREZA A MÁS DE 5.5 MILLONES DE MEXICANOS

La diputada Ana Karina Rojo Pimentel (PT), aseveró que aunque les duela, la política social impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador sacó de la pobreza a más de 5.5 millones de mexicanas y mexicanos y esto representa la posibilidad de desarrollo personal y familiar, para construir una sociedad más fraterna y justa. La legisladora sostuvo que, gracias al cambio en el modelo de gobierno, es que la población en México, ha podido arribar a un verdadero estado de bienestar y grupos que, históricamente, han sido excluidos no son vistos como una carga, sino con orgullo y meta de desarrollo. Esos millones de mexicanos y mexicanas que los gobiernos neoliberales hundieron en la pobreza, son los millones que, en esta gestión, se les ha devuelto la esperanza. Se acabó con el asistencialismo ramplón de la época neoliberal, el cual solo generó más pobres y jugosos negocios al amparo del poder. Destacó que la política social del Gobierno Federal contiene una visión transversal, ya que, no solamente los programas sociales son prioritarios, también lo son las obras públicas estratégicas y los corredores económicos que llevan empleo y desarrollo a los grupos sociales y entidades federativas que habían sido olvidadas por décadas y puso como ejemplo el crecimiento en el sur del país que, por primera vez, fue mayor que en el norte. Aseguró que la política de austeridad y combate a la corrupción, han sido claves para el crecimiento nacional, además de la política de recaudación de impuestos, que impide la condonación y gracias a eso se ha apoyado a más de 11.4 millones de personas adultas mayores, 1.2 millones de personas con discapacidad, a lo largo y ancho del país, incluidos municipios marginados.

SAS; SOCIEDAD ARTISTICA SINALOENSE PRESENTA EN CDMX LA OBRA DE TEATRO EL COJO DE INISHMAAN

Actores Sinaloenses presentaron brevemente a sus personajes, de la obra de teatro, “El Cojo de Inishmaan” es la cuarta obra de Martin McDonagh que se estrena en México y estará en el Teatro Rafael Solana de la Ciudad de México desde el día de hoy 28 de septiembre hasta el 4 de noviembre, con funciones los jueves, viernes y sábados. Los boletos están disponibles a través de Ticketmaster. Esta producción es posible gracias al apoyo del estímulo fiscal “EFIARTES” y de Grupo Coppel.

RUSIA; ACUSA A EEUU Y REINO UNIDO DE COORDINAR EL ATAQUE CONTRA LA SEDE DE LA FLOTA DEL MAR NEGRO

El portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, declaro que Rusia acusó a Estados Unidos y Reino Unido de coordinar con Ucrania el ataque contra la sede del Estado Mayor de la Flota del Mar Negro en Sebastopol del pasado día 22. No hay ni la menor duda de que este ataque estaba planeado y se llevó a cabo a instancias y en estrecha coordinación con la inteligencia británica y estadounidense, así lo afirmo el Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova. Según la diplomática, en los preparativos participaron los servicios de inteligencia occidental, los satélites de la OTAN y aviones espías de estos países. El objetivo evidente de estos atentados terroristas era desviar la atención del fracaso de la contraofensiva del Ejército ucraniano y amedrentar a la gente, generar pánico en nuestra sociedad: Asimismo expreso su convicción de que no lograrán sus propósitos.

