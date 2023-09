Irrumpió en la escena musical mexicana con gran fuerza gracias a su estilo romántico, honesto y expresión artística única. La joven cantante dominicana Karla Breu cautivó a las audiencias al combinar el pop latino con influencias del Soul y el electronic dance music con lo que ha posicionado varios sencillos en el top 10.

Y hoy hace a un lado su inseparable guitarra acústica para adentrarse en un sonido más electrónico y contemporáneo y presenta su nuevo sencillo ¿Te quedas o te vas? el cual representa, dice, una evolución no solo en lo personal, sino también en lo profesional.

“Esta es una canción que escribí pensando en relaciones donde no hay reciprocidad, donde hay una de las personas que lo da todo que hace todo el esfuerzo, que siempre está buscando la forma de que la relación siga creciendo y la otra persona no tanto no se compromete al 100%, algo así como una relación muy narcisista en el que”, dijo Karla Breu en entrevista con 24 HORAS.

Sin embargo, más allá de la historia que aquí aborda, este sencillo representa una parte importante de su evolución artística.

Y aunque se podría pensar que esta es una canción muy personal, la joven cantautora sostiene que esta es una historia que puede suceder con todo tipo de relaciones, sin embargo, siempre son situaciones difíciles de afrontar, pero que te ayudan a crecer como persona, y en su caso, como artista.

“Creo que la mejor forma de conocerme, de conocer cómo pienso, lo que siento en diferentes situaciones es escuchando mi música porque ahí en mis letras en donde trató de ser muy honesta cuando escribo mis canciones, esas que puedo decir que le pueden llegar a todo el mundo porque no escribo para un sector en específico”, añadió.

AGRADECIDA CON MÉXICO

Karla Breu, nacida en Santo Domingo, República Dominicana, desde hace ya un par de años llegó a este mercado que sabe es importante para despuntar en la música con miras a conquistar Estados Unidos.

“Me siento muy agradecida con México porque desde el principio, desde mi primer sencillo, me abrieron sus puertas, he encontrado aquí una segunda casa porque aquí el público es muy fiel, han creído en mi música y cuando eso pasa, se quedan contigo. Es gracias a ellos que mi evolución ha sido satisfactoria y he sido parte de eventos importantes en la industria musical, han sido años muy bonitos”, comentó.

Así que por esta razón decidió reiniciar su carrera con sonidos más bailables y electrónicos que son parte de una experimentación musical.

“Teníamos mucho tiempo queriendo darle algo diferente al público arriesgarnos un poquito más porque consideramos que esa es la forma de crecer y la verdad estoy muy emocionada y muy feliz con el resultado que logramos, el vídeo igual es súper diferente a todo lo que habíamos hecho anteriormente ya ven tal vez un lado de mí que pocos conocían.

“Ahora lo único que hace falta es esperar el disco completo que estoy muy segura les va a gustar a propios y extraños porque se nota un proceso de maduración desde las letras y los sonidos”, finalizó Karla Breu.

LEG