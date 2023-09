A raíz de un intento por retirarse de la lucha libre profesional, Jesús Juárez Rosales, mejor conocido como Kemonito, tuvo el conocimiento de que no era dueño del personaje que ha caracterizado por 21 años y que hoy lo tiene en una afrenta legal conrta el Consejo Mundial de Lucha Libre, en la cual se ha ganado el apoyo de organizaciones, expertos en materia legal y hasta de la Confederación Internacional de Organizaciones y Asociaciones Sindicales de los Estados Unidos Mexicanos que amagaron con realizar movilizaciones en contra de Salvador Lutteroth, presidente del CMLL y un bloqueo a la Arena México.

Tras ser forzado a dejar de utilizar la figura de dicho elemento, que ha sido su principal sustento como luchador profesional, hoy Kemonito pelea por lo que considera es suyo desde un principio, al haber sido él quien trabajó desde cero para darle vida a esta figura icónica del CMLL y que incluso el nombre, provino de un ente externo y no de dicha empresa.

“En una junta que yo tuve con el patrón (Salvador Lutteroth Lomelí) se me dijo que si yo me retiraba, era yo el que no podía decir que lo hacía y que el personaje tenía que seguir y que no podía sentarme, caminar o hacer los movimientos de mi personaje, porque ellos eran los dueños del mismo y tenían contratos, los cuales nunca se me mostraron”, agregó Juárez, quien hoy sobrevive por medio de las ventas que hace en Internet de productos con su figura.

Dentro de la denuncia formal que ahora se presentó en contra de la CMLL, Ana María Navarro, presidenta de Grupos Originales Unidos, reiteró que Rosales únicamente busca que se le pague el dinero que se le debe, aunque afirma, se han encontrado que dentro del CMLL actualmente hay una disputa interna por quedarse con la imagen de este personaje, luego de un registro indebido del nombre y la marca, que se presentó ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con el uso de imagen de Jesús Juárez.

Entre los diversos integrantes de este grupo que se unió en apoyo de Kemonito, José Contreras Massa, Secretario General del Sindicato Nacional de Luchadores y Referees de la República Mexicana, reiteró que el apoyo brindado se hace con el objetivo de ponerle fin a los abusos en contra de los luchadores, a quienes señaló como un grupo históricamente vulnerado. “Aquí no hay nada personal contra nadie, pero sí exigimos justicia. Estamos dispuestos a manifestarnos en las arenas que sean necesarias, en las asambleas legislativas, en derechos humanos o a donde tengamos que ir”.

“Ya iniciamos una denuncia por la vía penal en contra del Consejo Mundial de Lucha Libre por el delito de fraude, debido a los pagos retenidos por los servicios que ha prestado el señor. Esta es la primera de varias que tenemos previstas en temas de incumplimiento de contrato, incumplimiento de pago y todo está debidamente sustentado”, agregó el abogado Enrique Sáenz, como miembro del panel que hoy defiende a Kemonito.

Como respuesta a la denuncia presentada, la CMLL recalcó que son ellos quienes siempre han tenido la propiedad intelectual del registro marcario, al reafirmar su interés para que tal personaje continúe dentro de la empresa pese al interés de retirarse por parte de Jesús Juárez.

CITA

“El personaje fue hecho por mí, se me dio un dibujo con los colores pero yo lo diseñé, he realizado la ropa y las máscaras. El nombre no fue dado por el Consejo Mundial de Lucha Libre, sino por el Dr. Alfonso Morales. Yo no peleo nada que no sea mío” – Kemonito.

LEG