Aficionados de los 49ers de San Francisco protagonizaron una pelea en gradas del Levi’s Stadium en California, Estados Unidos.

El momento quedó grabado en un video, en el que se observa a al menos cinco personas, entre ellas dos mujeres, participar en la gresca.

La grabación comienza con las dos mujeres peleándose y, luego un aficionado con chamarra negra interviene pero es golpeado por otro.

Durante la agresión una de las involucradas sostiene del cabello a su contrincante pero al ser jalada por un hombre, le termina arrebatando una peluca.

Segundos después la pelea entre ambas mujeres continua escalones más abajo.

Al final del clip se aprecia al sujeto de chamarra intervenir, pero nuevamente es golpeado por otros dos hombres, uno de ellos lanza un manotazo a una de las mujeres.

El jueves 21 de septiembre los 49ers vencieron a los New York Giants con un marcador 30-12 en el Levi’s Stadium. Por lo que continuan invictos en este inicio de temporada.

I was waiting for it lmaoooo it’s been in the works since the game started. pic.twitter.com/71zrqkEYzl

— Bruce Wayne 🦇 (@T_Stephenson1) September 22, 2023