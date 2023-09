Aquí te decimos cuáles son las marchas y concentraciones que están previstas para este 21 de septiembre en la Ciudad de México.

Para este jueves, de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se tienen contempladas algunas marchas y concentraciones a lo largo de la capital, lo cual podría afectar la vialidad; a continuación te decimos los puntos que se pueden ver afectados por estas.

Marchas

Coyoacán

A las 8:30 horas los locatarios del Mercado Artesanal Mexicano saldrán de Av. Miguel Ángel de Quevedo y Av. División del Norte s/n., Col. Parque San Andrés hacia un lugar por definir.

El motivo será con el fin de manifestarse en contra de la corrupción en la venta y distribución de los espacios dentro y fuera del mercado.

Concentraciones

Gustavo A. Madero

Los Trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) a las 06:00 horas se reunirá en los Juzgados del Reclusorio Preventivo Varonil Norte Jaime Nunó No. 205, Col. Loma de la Palma. Exigirán un aumento salarial del 7.7%.

Cuauhtémoc

Cerca de las 06:00 horas Trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) se concentrará en los siguientes puntos de las Oficinas del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX:

1.- Dr. Liceaga No. 113, Col. Doctores;2.- Dr. Lavista No. 114, Col. Doctores; 3.- James Sullivan No. 113, Col. San Rafael; 4.- Av. Niños Héroes No. 119, Col. Doctores;5.- Av. Niños Héroes No. 150, Col. Doctores; 6.- Dr. Claudio Bernard No. 82, Col. Doctores; 7.- Dr. Navarro No, 115, Col. Doctores; 8.- Av. Niños Héroes No. 132, Col. Doctores; 9.- Dr. Claudio Bernard No. 60, Col. Doctores;10.- Av. Juárez No. 8, Col. Centro; 11.- Av. Niños Héroes No. 133, Col. Doctores;12.- Dr. Navarro No. 180, Col. Doctores;13.- Fray Servando Teresa de Mier No. 32, Col. Centro.

La demanda es exigir un aumento salarial del 7.7%.

A las 7:00 horas el Movimiento Nacional de Afectados con Crédito Hipotecarios del FOVISSSTE se agrupará en el Palacio Nacional Plaza de la Constitución y posteriormente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La finalidad es exigir la desindexación del crédito hipotecario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que se restructure completamente la deuda impuesta por el FOVISSSTE y a los jubilados y pensionados se les cobre el 20% de su pensión.

El grupo de Madres y Padres de los 43 Estudiantes Normalistas Desaparecidos y Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero a las 10:00 horas se concentrará en el Edificio Antiguo de la Procuraduría General de la República Av. Paseo de la Reforma No. 211–213.

Llevarán a cabo la Jornada de lucha por el “9° Aniversario de la Desaparición de los 43 Estudiantes Normalistas”, para exigir verdad, justicia y cárcel para los responsables involucrados en la desaparición de los estudiantes normalistas.

También a las 10:00 horas la Asamblea Popular Resistencia Atlilic se congregará en el Congreso de la Ciudad de México Donceles y Allende s/n.

El motivo es llevará cabo el evento “Brigadas en Defensa del Territorio”, para protestar en contra del Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT).

Benito Juárez

A las 10:45 horas el Colectivo “Las Vanders” se reunirá en el Senado de la República , en demanda de llevar a cabo el Foro denominado “Inclusión Financiera de la Comunidad Migrante en Estados Unidos”.

Cuauhtémoc

A las 17:00 horas integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas se reunirá en el Auditorio “Ernesto Velasco Torres” del (SME) para realizar una asamblea general extraordinaria.

Coyoacán

A las 13:00 horas los Estudiantes Organizados de la Facultad de Ciencias de la UNAM) se reunirá en la “Fuente de Prometeo”, Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México para llevar a cabo el Evento conmemorativo por el 9º Aniversario de la Desaparición de los 43 Estudiantes Normalistas en Ayotzinapa, Guerrero.

Cerca de las 14:30 la Unidad Integral de Género de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se concentrará en el Auditorio “Raúl J. Marsal” de dicha institución con el fin de realizar el evento político cultural en el que hablarán sobre ¿Cómo ser una persona género diversa en un ambiente laboral?

Integrantes del grupo de Acción Revolucionaria a las 15:00 horas se agrupará en la Facultad de Ingeniería de la UNAM para llevar a cabo el Foro y mitin con madres y padres de los 43 Estudiantes Normalistas Desaparecidos para exigir verdad, justicia y cárcel para los responsables involucrados en la desaparición.

