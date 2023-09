Debido al alto número de migrantes que abordan ilegalmente sus trenes en busca de llegar a la frontera con Estados Unidos, la empresa Ferromex anunció la suspensión de sus operaciones hacia el norte del país, lo que para legisladores de oposición es una muestra del desinterés del Gobierno en la materia.

Ayer, Grupo México Transportes anunció que su división Ferromex suspendió el movimiento de 60 trenes de carga para evitar accidentes y pérdidas de vida ante el incremento de migrantes en diversas regiones del país.

“La empresa ha instrumentado esta medida temporal para evitar accidentes o pérdidas de vidas. Ante el notable incremento de personas migrantes…”, explicó la firma en un comunicado.

Detalló que el volumen de aparatos ferroviarios en rutas hacia el norte del país equivalen a mil 800 camiones.

Esto después de que se registraron al menos una docena de lesionados y fallecidos entre grupos de personas que, individualmente, en grupos o en familia intentan abordar alguno de los trenes para llegar a la frontera.

Como muestra de la crisis, Ferromex indicó que en el patio ferroviario de Torreón, Coahuila, hay cerca de mil 500 migrantes, en Irapuato más de 800, en San Francisco de los Romo, Aguascalientes, alrededor de mil, y otros tantos ocupando las góndolas entre Chihuahua y Ciudad Juárez.

Al respecto, la panista Rosa González, presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios en San Lázaro, afirmó que esta situación es resultado de que las autoridades federales no han querido ver el problema de la migración en el país.

“El Presidente de la República, después de lo de Ciudad Juárez, (el incendio en la estación migratoria) no toca el tema nunca, parece que no lo ve y es una bomba de tiempo que afecta a estados y municipios fronterizos en el norte y sur del país, incluida la Ciudad de México, por la cantidad de personas que se quieren quedar y no tienen un estatus migratorio y la Comar no se los puede dar”, dijo la legisladora.

“Ahí están los haitianos tomando Comar (este lunes, en Tapachula, Chiapas, y así se van a empezar a ver las consecuencias de no querer ver el problema migratorio, no querer ni hablar de él, a no exigir”, dijo.

Al respecto, el diputado Marcelino Castañeda (PRD) condenó la irresponsabilidad del Gobierno federal para manejar el tema migratorio, razón por la cual ahora se le generó ese problema.

Por su parte, el senador de Movimiento Ciudadano, Juan Zepeda, aseguró que “esta medida de cancelar el tránsito de los ferrocarriles no va a resolver el problema porque el migrante va a seguir buscando la forma de llegar, si no es mediante el tren, será en camiones hacinados”, consideró.

El senador, que algunos años fue migrante, dijo en entrevista que lo primero que se tiene que hacer es “garantizar la seguridad de las personas; segundo, con determinación decirle a Estados Unidos que ese problema también es propiciado por ellos, porque no tienen en su país la suficiente mano de obra para hacer trabajos que los ciudadanos norteamericanos no quieren hacer, y que entonces se debe de buscar una cooperación bilateral para generar una migración pacífica, ordenada, segura y legal”.

