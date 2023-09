Orgullosa de los logros conseguidos como futbolista, en un deporte que ella misma describe como maravilloso en su carta de despedida, la mexicana Arantxa Castrejón, ha decidido dar un paso al costado en la carrera como jugadora profesional, luego de 23 años que señala han sido de mucha lucha y altibajos, de los cuales hoy saca mucho aprendizaje para su vida y una familia grande que logró formar dentro del campo de juego.

Jugadora del Madrid CFF de la Liga F en España, Castrejón tuvo una plática en exclusiva para 24 Horas antes de confirmar una decisión que ya había aplazado en años anteriores, para hablar sobre las limitadas oportunidades que hoy brinda el balompié profesional en el país, a diferencia de lo que vivió en su paso por el extranjero.

“En México hay mucha gente que quiere practicar futbol, pero hay muy pocos espacios para practicarlo. Aquí en España es mucho más fácil entrenar en un equipo que tenga filial en primera división”, apuntó Arantxa.

Más allá de que el futbol femenino profesional en territorio mexicano, ya tenga casi siete años desde la instauración de una liga propia, el desarrollo de talento a nivel local enfrenta barreras naturales como el aspecto social, para el rezago de la disciplina en la rama femenina, al ser vista siempre como una categoría inferior a lo que se ve con los hombres.

“El problema de México es que se compara mucho el futbol femenil y varonil. Entiendo que es la misma disciplina, pero no se tiene que ver de la misma manera. Generalmente las mujeres somos más técnicas y pese a todo dejamos el alma y el corazón en la cancha”, afirmó.

La jugadora mexicana, que inició su trayectoria profesional en el equipo del Real Madrid, destaca la importancia de impulsar el talento deportivo sin importar la edad. “Generalmente si no eres buena desde chiquita ya no puedes jugar. Anteriormente la Liga MX Femenil decía que no podías ser mayor de 23 y ahora no mayor de 25. Empezaron con gente muy joven cuando hay personas que tienen más edad y juegan muy bien”.

Arantxa destaca también, la importancia de contar con el apoyo de amigos y familiares para poder jugar en el extranjero, ante el esfuerzo económico que significa otro de los obstáculos que hay para continuar una carrera deportiva.

“En mi caso pude dar el salto al extranjero gracias a una academia. No tengo ningún tipo de beca, pero por suerte mis padres me están apoyando. Puedo decir que si no se cuenta con un fuerte apoyo económico o te ven directamente de un club en cantera para ficharte, es muy difícil poder saltar a otro país”, reflexionó la mexicana.

Mexicanas que han jugado en España

Maribel Domínguez

Charlyn Corral

Kenti Robles

Mariana Díaz

Itzel González

Sofia Álvarez

Pamela Tajonar

Kiana Palacios

Mónica Flores

Sabrina Flores

Rubí Soto

Arantxa Castrejón

