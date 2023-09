El presidente Andrés Manuel López Obrador, encabezó la ceremonia solemne de izamiento de bandera a media asta en memoria de las víctimas de los sismos registrados el 19 de septiembre de 1985 y de 2017. En la línea de honor frente al lábaro patrio, el jefe del Ejecutivo guardó un minuto de silencio en recuerdo de las personas que perdieron la vida a consecuencia de ambos eventos, al tiempo que la banda de guerra de la Secretaría de la Defensa Nacional ejecutó el Toque de Silencio. El mandatario en la Plaza de la Constitución participo en el acto protocolario junto al jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama; las secretarias de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, y de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; los secretarios de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, y de Marina, José Rafael Ojeda Durán; la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa; el comandante de Guardia Nacional, David Córdova Campos y el presidente nacional de la Cruz Roja Mexicana, Carlos Freaner Figueroa. López Obrador dijo que el Segundo Simulacro Nacional 2023 estuvo encaminado a generar conciencia y a medir la capacidad de respuesta de ciudadanas y ciudadanos ante una eventual emergencia mediante acciones de prevención en todo el territorio. Por primera ocasión hubo cuatro hipótesis: Sismo de magnitud 8 con epicentro en Acapulco, Guerrero. Sismo de magnitud 7.8 con epicentro en Bavispe, Sonora. Huracán nivel 4 en Los Cabos, Baja California Sur. Huracán nivel 3 en Othón P. Blanco, Quintana Roo. Con motivo del simulacro, la alerta sísmica sonó en nueve estados a través de altoparlantes, estaciones de radio AM y FM y canales de televisión en Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Chiapas. Asimismo hizo un llamado a la población a reportar las fallas en el 911. Las recomendaciones a la población fueron: tener a la mano un directorio con números telefónicos de emergencia, de familiares, escuela o trabajo de seres queridos; un botiquín de primeros auxilios, linterna y radio con pilas, documentos relevantes, requerimientos especiales de la familia y una mochila de emergencia con insumos y víveres. Recordó que el Servicio Sismológico Nacional cuenta con una instrumentación sísmica en todo el territorio para el registro de eventos, categoría y ubicación precisa de los terremotos. Se reconoció la importante intervención de voluntarios, rescatistas nacionales y extranjeros, servidores públicos, trabajadores, ciudadanos y jóvenes que con valor y sentido de solidaridad salvaron vidas en los sismos de septiembre de 1985 y 2017.

SENADOR EDUARDO RAMÍREZ; AFIRMA QUE GANARÁ ENCUESTA DE MORENA Y SERÁ GOBERNADOR DE CHIAPAS

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado, Eduardo Ramírez Aguilar, aseveró que ganará la encuesta para ser el candidato del partido y que será el próximo gobernador de Chiapas. El senador informó que el 26 de septiembre se inscribirá en el proceso interno para competir por la gubernatura de Chiapas, además de que se ajustará a los lineamientos y seguirá cumpliendo con sus responsabilidades en la Cámara de Senadores. Señaló que, a pesar de que existen hombres y mujeres destacadas en la lucha por la candidatura, él es el perfil con mayor preparación académica, con más apoyo ciudadano y quien más conoce los problemas del estado. Mi aspiración no se basa en una aspiración personal, ni estoy actuando por indicación de alguien, estoy consciente de la responsabilidad que voy a asumir. No será una tarea fácil, Chiapas necesita un perfil que pueda sumar, además de reconstruir el tejido social. Eduardo Ramírez subrayó que quien gobierne debe abanderar las causas más importantes de la entidad, como abatir el rezago y la pobreza, por lo que él es el político más capaz para guiar a Chiapas por un buen camino. Enfatizó que no le teme a la competencia, pues tiene una experiencia de más de 20 años que lo respalda, confía en lo que ha hecho en favor de todos los sectores de la sociedad chiapaneca, además de que está seguro de que habrá piso parejo en la contienda interna y en las encuestas.

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO, ANA LILIA RIVERA; SENADO DESIGNA A CELIA MAYA COMO NUEVA INTEGRANTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Ana Lilia Rivera Rivera, tomó protesta a Celia Maya, para asumir el cargo como integrante del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), quien cubrirá la vacante que dejó en 2021 Loretta Ortiz Ahlf, tras asumir el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El objetivo del Consejo de la Judicatura Federal es garantizar la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial, que permitan el funcionamiento de Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito y aseguren su autonomía, así como vigilar la objetividad, honestidad, profesionalismo e independencia de sus integrantes, a fin de coadyuvar a una justicia pronta, completa, gratuita e imparcial. Celia Maya García tiene estudios de licenciatura, maestría y doctorado en Derecho, por la Universidad Autónoma de Querétaro; y de licenciatura y maestría en Contaduría por la misma casa de estudios. Se ha desempeñado profesionalmente como docente, abogada, agente del Ministerio Público, jueza de distrito y magistrada en materia civil del Tribunal Superior de Justicia del estado de Querétaro, además de aspirante al gobierno de esa entidad. Senadoras y senadores de los diferentes Grupos Parlamentarios manifestaron en tribuna su posicionamiento, respecto al nombramiento de la nueva integrante del Consejo de la Judicatura Federal.

DIPUTADO IGNACIO MIER: LA CÁMARA DE DIPUTADOS HA CUMPLIDO CABALMENTE CON LOS CRITERIOS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD EN EL GASTO

El diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, al encabezar la instalación del Comité de Administración para el tercer año de ejercicio de la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados, destacó que en San Lázaro se ha cumplido a cabalidad con los criterios de racionalidad y de austeridad. Todos apostamos al mismo principio de maximizar los recursos públicos sin sacrificar la tarea sustantiva del Poder Legislativo que es hacer leyes y fortalecer también a los diputados en su labor. Por lo anterior, celebró la designación de su compañero de bancada, el legislador Armando Contreras Castillo, como presidente del Comité de Administración para el periodo 2023-2024. Contreras Castillo agradeció la confianza de la bancada guinda para su designación, por lo que se comprometió a mantener diálogo permanente con las y los integrantes del Comité para alcanzar los mejores acuerdos y entregar al pueblo de México los mejores resultados legislativos en este año de gestión.

REYES RODRÍGUEZ MONDRAGÓN; PRESUPUESTO 2024 DEL TEPJF, RESPONSABLE Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD

El presidente Reyes Rodríguez Mondragón del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), afirmo que el proyecto de presupuesto para 2024 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) es responsable, está justificado en su totalidad y, en términos reales, es 25 por ciento menor al proyecto del proceso electoral de 2018. Explicó que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2024 que remitió el Poder Ejecutivo contempla una propuesta, en término reales, idéntica a lo que planeó el TEPJF, con una suma de 3 mil 890 millones de pesos, que es 25 por ciento menor al proyecto del proceso electoral de 2018. Lo anterior, luego de presentar, en San Lázaro, el proyecto de presupuesto ejecutivo 2024 del TEPJF a la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra Castillo. Asimismo dijo que el presupuesto proyectado es suficiente para cumplir con las obligaciones constitucionales y legales del Tribunal; además, prevé un fondo por si se presenta la necesidad de recuentos en sede jurisdiccional del TEPJF, de 84.7 millones de pesos; y si este recurso no se utiliza se reintegraría a la Tesorería de la Federación. Detalló que esta previsión responde a que la solicitud de recuentos en sede jurisdiccional requiere máxima transparencia, ya que son decisiones justificadas que dependen de una contingencia concreta. Confió en que no haya un recorte presupuestal al Tribunal Electoral, y recordó que entre 2021 y 2022, este órgano reintegró a la Tesorería 48 millones de pesos antes de que venciera el ciclo presupuestal; y para 2024, se tiene una meta de ahorro de 11 millones de pesos.

MARIO DELGADO; ESTAMOS LISTOS PARA ELEGIR A LAS COORDINACIONES DE DEFENSA DE LA TRANSFORMACIÓN LOCALES

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, informó que el Comité Ejecutivo Nacional está listo para iniciar el proceso de determinación de las Coordinaciones de Defensa de la Transformación en las nueve entidades federativas que refrendan gobierno en 2024: Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz, y Yucatán. El dirigente morenista aseguró que en este proceso el partido actuará conforme a los estatutos. En ningún caso va a haber algún tipo de arreglo cupular. Tenemos que ser disciplinados en mantener a Morena como un instrumento de lucha del pueblo de México, donde la gente tome las principales decisiones. Insistió que la convocatoria publicada, que marca los lineamientos de cada proceso, está abierta a militantes y simpatizantes, los cuales podrán registrarse como aspirantes los próximos 25 y 26 de septiembre. Esta semana se podrán analizar los términos de la convocatoria; aquellos interesados, interesadas, ver si cumplen con el perfil y con los requisitos que se están solicitando. El líder del partido guinda explico que el 26 o 27 de septiembre la Comisión Nacional de Elecciones comunicará a los Consejos Estatales del partido la lista de los inscritos y éstos, a más tardar el próximo 28 de septiembre, podrán proponer a cuatro perfiles, dos mujeres y dos hombres, a quienes consideran que deben participar en la encuesta. A su vez, la Comisión de Elecciones podrá incorporar más propuestas con el objetivo ideal de que participen tres hombres y tres mujeres. Tiene la facultad de incluir a más nombres la Comisión de Elecciones. Esto es para evitar cualquier tipo de sectarismo: que, si algún perfil tiene posibilidades, pero no tiene consejeros, esto pasa con los externos, que no quede fuera. Señaló que, en entidades donde haya un número mayor de inscritos, se podrán hacer encuestas de reconocimiento previas para integrar una lista final con los mejor posicionados. Informó que el próximo 30 de octubre se conocerá a las y los próximos Coordinadores de Defensa de la Transformación locales en todos los casos.

SENADORA XÓCHITL GÁLVEZ; RESPONDE A ALUSIONES PERSONALES DE LA SENADORA ABREU

La senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, en el marco de la conmemoración del 19 de septiembre, intervino para responder alusiones personales de la senadora Rocío Abreu. Bueno, yo jamás propuse que se le quite dinero al sureste. Lo que yo dije es que desapareció el Fonden y no han puesto nada en su lugar. Lo que me parece increíble es que el Tren Maya iba a costar 120 mil millones y hoy esté costando 450 mil millones. A lo que me niego es a que las obras de este Gobierno se tripliquen en su valor, como el Tren Maya y como la Refinería de Dos Bocas. No estoy en contra de que se hagan, de lo que estoy en contra es de que se roben el dinero. Por otra parte en memoria de las víctimas de los sismos de 1985 y 2017, especialmente de los niños del Colegio Rébsamen, la senadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN), Xóchitl Gálvez Ruiz, presentó una iniciativa de Ley General de Protección Civil que contemple la creación de la Agencia Mexicana de Manejo de Emergencias (AMME), órgano autónomo que brinde respuesta ante los desastres naturales. En la iniciativa de ley, la senadora plantea que la AMME encabece la estrategia nacional para proteger infraestructura crítica, responda a los desastres privilegiando a las personas y coordine con el Ejecutivo federal la reconstrucción de áreas declaradas como zonas de desastre.

SENADORA MÓNICA FERNÁNDEZ; SÍ ME VOY A INSCRIBIR EN EL PROCESO INTERNO A LA GUBERNATURA DE TABASCO

La senadora Mónica Fernández Balboa, reafirma que se inscribirá en el proceso interno a la gubernatura de Tabasco. Senadoras de MORENA de Tabasco, Yucatán y Guanajuato reafirmaron su intención por ser las Coordinadoras Estatales del Comité de Defensa de la Cuarta Transformación. Hoy me quiero referir a la Convocatoria que el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, ha publicado para la definición de la Coordinación de Defensa de la Transformación en Tabasco. Convocatoria que me parece congruente con nuestros estatutos y principios, donde se privilegia el llamado a la unidad, a trabajar en equipo y a continuar, profundizar y extender por la vía pacífica, la movilización popular y la revolución de las conciencias en nuestro país. Estoy de acuerdo en sus planteamientos, requisitos y obligaciones, y celebro y hago hincapié en la base sexta, que está planteada para eliminar privilegios, ventajas y la existencia de piso parejo, cuando señala que: Queda estrictamente prohibido utilizar el presupuesto público o bienes gubernamentales para favorecer a participantes o a sus representantes durante el proceso. Igualmente celebro el requisito que nuestros estatutos establecen, de realizar el curso de formación política para aspirantes, que imparte nuestro Instituto de Formación Política, que finalmente garantiza, que seamos aspirantes estamos comprometido con este movimiento, porque vivimos y conocemos nuestra historia y nuestro presente y el futuro que deseamos para México consolidando la Cuarta Transformación. Y sí, aprovecho este medio para decirles a las mujeres y hombres libres de Tabasco, sí, sí me voy a inscribir en tiempo y forma a este proceso para renovar la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación en el Estado de Tabasco.

SENADOR ALEJANDRO ROJAS; PROPONE CREAR SENADURÍA HONORÍFICA PARA EXPRESIDENTES A PARTIR DE 2030; NO INCLUIRÍA A AMLO

El senador Alejandro Rojas Díaz Durán aseveró que su iniciativa, que busca crear la figura de Senaduría Honorífica por mandato de Ley para ex presidentes no busca otorgarle un fuero al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues está diseñada para que entre en vigor a partir del 2030. La iniciativa no tiene como propósito que el actual presidente López Obrador pueda optar por ser senador de la República; sino que pretende que, a partir del 2030, los ex presidentes o presidenta de México puedan continuar con su trayectoria. El legislador del Grupo Parlamentario de Morena subrayó que el hecho de que los ex presidentes decidan tener el cargo honorario no impedirá que puedan ser juzgados por algún delito. Indicó que su propuesta busca que los ex presidentes puedan contribuir con toda su experiencia y conocimiento sobre los problemas del país al terminar su mandato, así como enriquecer con su visión los trabajos legislativos. Detalló que los ex mandatarios no formarán parte de ningún Grupo Parlamentario ni podrán emitir ningún voto, esto con el fin de no desvirtuar cualquier votación calificada. Se trata, de que tengan un trabajo digno y decoroso; porque hoy vemos a los ex presidentes, muchos sin oficio ni beneficio, y no tienen un retiro digno que además puedan tener un emolumento que puedan tener un staff de colaboradores que les permita tener su aportación. Alejandro Rojas enfatizó que se debe debatir sobre el destino de los ex titulares del Ejecutivo, pues al final de su mandato no saben qué hacer y tampoco se aprovecha su conocimiento y su experiencia. El legislador morenista informó que diversos senadores y senadoras se han puesto en contacto con él para enriquecer la iniciativa, especialmente para que aplique al actual Presidente de la República, lo cual, dijo, ve complicado.

SILVANO AUREOLES; SOSTUVO IMPORTANTE REUNIÓN CON DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO Y CONSERVACIÓN RURAL AGRÍCOLA Y AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA

Silvano Aureoles Conejo, sostuvo una importante reunión de trabajo con diputadas y diputados federales integrantes de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria para continuar trazando la agenda de trabajo y propuesta en torno al sector rural del Frente Amplio por México. La presidenta, Maria de Jesús Aguirre Maldonado, perteneciente al Partido Revolucionario Institucional (PRI), expuso todas las propuestas que se han recogido en torno al tema y la viabilidad de estas. El ex mandatario michoacano aseguró que todas las propuestas e ideas aportan de gran manera a construir una ruta viable que rescate al campo mexicano y las familias que dependen de él.

SENADOR JULEN REMENTERÍA; ROCÍO NAHLE PREFIRIÓ UNIRSE A LA “DANZA DE LAS CORCHOLATAS” Y DEJAR A DOS BOCAS SIN REFINAR

El Coordinador de las y los senadores del PAN, Julen Rementería del Puerto, exhibió que la Secretaría de Energía (Sener), Rocío Nahle García, se irá a una precampaña para buscar un cargo de elección popular en Morena y sigue sin informar el sobrecosto de la obra y los problemas de impago a los contratistas de la Refinería Olmeca en Dos Bocas, ubicada en Paraíso, Tabasco. La todavía titular de la Secretaría de Energía, Roció Nahle García, se unirá a la ‘danza de las corcholatas’, como les dice el Presidente de la República, sin informar a los mexicanos su paso como responsable de la ‘panacea’ de la Refinería Olmeca, y con eso nos demuestra que los funcionarios de la Cuarta Transformación sólo llegaron al poder para servirse y no para servir a la población. El senador reprochó que Nahle García diga con total desparpajo en medios nacionales que su destino está en Veracruz, siendo que durante más de 50 meses al frente de la Sener, fue incapaz de llevar por buen puerto una magna obra, pese a tener todo el apoyo presupuestal federal, y mucho menos apoyar a los habitantes del estado que quiere representar. El tren de producción sigue parado. Las 17 plantas continúan en periodo de pruebas y está en veremos; trabajadores de ahí se han quejado con directivos de Pemex de que se han presurizado los protocolos y pruebas de seguridad con tal de arrancar. Sacaron un litro de petróleo refinado y eso fue todo, hubo un montaje, con fotografía incluida, a propósito del V Informe presidencial, pero la realidad en Dos Bocas es muy distinta. El Coordinador de la bancada panista consideró una incongruencia que hoy Roció Nahle quiera darlo todo por Veracruz, siendo que, como titular de la Secretaría de Energía se negó sistemáticamente a bajar las tarifas eléctricas de la entidad que tanto dice querer y cuya ciudadanía tanto clama por una reducción en sus recibos de luz.

JESÚS ESTRADA; TRIBUNAL ELECTORAL TENIA CONTEMPLADO REVISAR SU CASO “NO ESTA CONTEMPLADO EN EL ORDEN DEL DIA”

El Tribunal Electoral Federal Electoral, tenía contemplado el día de hoy miércoles 20 de septiembre, revisar el caso de Jesús Estrada Ferreiro, y el expediente lo quitan del orden del día a discutir. Estaremos atentos.

DIPUTADO JORGE ROMERO; SI QUEREMOS FORTALECER LA DEMOCRACIA, HAY QUE DEMOSTRARLO EN UN EJERCICIO PRESUPUESTAL QUE EMPODERE AL INE Y AL TEPJF

El diputado Jorge Romero Herrera (PAN), presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), informó que buscará reforzar el presupuesto para 2024 del Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), porque va a ser el año de una contienda electoral muy dura y muy pareja, por lo que se tiene que ver reflejado en el presupuesto. Si de a de veras somos demócratas, somos republicanos, si queremos fortalecer nuestra democracia, éste es el momento para demostrarlo en un ejercicio presupuestal que los empodere, no con palabras o con discursos, sino con recursos, y eso es lo que muchos aquí en esta Cámara vamos a pugnar. Por eso lo estamos platicando con quien acabamos de platicarlo, el presidente del Tribunal Electoral. El presidente de la Jucopo dijo que pretenden reunirse con todos los organismos autónomos constitucionales, incluso con la titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, así como con alcaldes y gobernadores, a fin de llegar a criterios técnicos para elaborar los mejores presupuestos del último año del actual gobierno. Indicó que se le está dando importancia a esas instituciones, hace una semana con Guadalupe Taddei, presidenta del INE y ahora todavía no en Jucopo, pero hacia allá vamos, hacia una reunión formal con todos los grupos parlamentarios con Reyes Rodríguez, el presidente del Tribunal Electoral. Romero Herrera señaló que con dicho ejercicio buscan escuchar la visión de las instituciones, que el ejercicio presupuestal no sea solamente lo que se le ocurrió a una Secretaría de Hacienda y Crédito Público o lo que simplemente decide una mayoría parlamentaria, sino que sea, como lo he venido diciendo, el producto de un acuerdo, lo más posiblemente cercano a un acuerdo.

ANTONIO GUTERRES; PROPONE EN LA ONU NUEVAS INSTITUCIONES MUNDIALES BASADAS EN LA EQUIDAD Y LA SOLIDARIDAD

El secretario general de la ONU, António Guterres, propuso al dar inicio al 78 periodo de sesiones de la Asamblea General, renovar unas instituciones internacionales del siglo XXI que estén basadas en la equidad, la solidaridad y la universalidad. En un mundo gangrenado por las divisiones, entre poderes económicos y militares, entre el norte y el sur, y entre el este y el oeste, no queda otra alternativa que la reforma de estas instituciones, pues de lo contrario iremos a una mayor fragmentación, aunque reconoció que no será fácil porque las reformas son una cuestión de poder. Guterres dio inicio con su discurso a una Semana de Alto Nivel marcada por la continuación de la guerra en Ucrania, que ha exacerbado las tensiones políticas y ha profundizado las diferencias económicas entre los países.

Facebook Héctor Muñoz

TWITTER @JHECTORMUNOZ

Instagram: infohectormunoz