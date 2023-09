La representante de Yahritza y su Esencia pidió a los fans y no tanto ,que dejen de criticar a los cantantes.

Luego de que este 15 de septiembre, Yahritza, Armando y Jairo Martínez, integrantes de Yahritza y su Esencia, se presentarán en la plancha del Zócalo capitalino para dar un concierto con motivo de los festejos patrios,estos aunque ya han pedido disculpas por sus comentarios desafortunados hacia México, de nueva cuenta recibieron “desplantes por los citadinos.

Y es que, después de subir al escenario para cantar con los niños de los Semilleros Creativos y tras culminar su presentación, con rechiflas y gritos de “fuera” “fuera”, el público despidió a Yahritza y su Esencia al finalizar el tema “Frágil”.

Tras ello, su representante Romina Andrea, realizó un live con el fin de tratar de defender al grupo ante la ola de ataques, sin embargo sólo revivió la antipatía,ya que no eligió la palabras correctas para hacerse entender, pues mencionó :

“Lo que no entiendo es porqué es una (…), por qué es una cultura, por qué se ofenden tanto por algo tan minúsculo como la gastronomía. Y me hace reír mucho, porque yo voy a México por lo menos dos veces al mes y cada tienda en Avenida Reforma y, en donde sea, en un Carl’s Junior, Kentucky Fried Chicken esto, lo otro, obvio se mantiene abierto porque se consume. Entonces porque se ofenden tanto a una manera de hacer daño, no entiendo cuando no es tan severo, y si ustedes entendieran el pretexto de lo que quieren decir , pero no, no han dado la oportunidad de entender”, expresó.

De igual forma señaló que ella no come picante, porque no puede con eso, pero eso no quiere decir que quiera ofender o hacerle daño a la raza o a la cultura, por lo que enfatizó que no comprende ¿por qué tanto odio?, ¿por qué tanta malicia? a los comentarios que hicieorn hace un par de semanas los chicanos, cuando hay cosas peores que están pasando en México, y son en las que uno se debería enfocar.

Como era de esperarse, ante la defensa, internautas, también se le fueron a la yugular a la publirrelacionista ya que catalogo de “minúscula” la gastronomía mexicana la cual fue nombrada Patrimonio Cultural de la Humanidad, y porque pareciera que en vez de ayudarlos los hundió más. Y tras el hate que ahora estaba recibiendo Romina, tuvo que poner en privada su cuenta de IG.

CSAS