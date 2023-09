El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) justificó la presencia de un contigente ruso en el desfile del 16 de septiembre, dijo que ya habían participado en otras ocasiones, incluso con Calderón.

Este lunes, cuestionado sobre la polémica que desató que efectivos rusos desfilaran por el circuito de la Constitución, el mandatario dijo que:

“Bueno fue un escándalo, nosotros tenemos relaciones con todos los países del mundo y a todos se invita pero no es de qué estoy yo como Presidente, siempre se ha hecho, me dice Martí aquí, me estaba soplando, que cuando estuvo Felipe Calderón también estuvo Rusia, la delegación rusa, pero entonces los medios no estaban tan enojados con nosotros”.

Esto, porque el mismo sábado, la representante de Ucrania en México, Oksana Dramaretska reprocha la participación rusa, dijo que el evento mexicano fue “mancillado” por un regimiento con manos manchadas de sangre ucraniana.

Como es tradición, el desfile militar contó con la participación de diferentes naciones, sosteniendo la hermandad, entre ellas, este año, Rusia fue una de las naciones invitadas, así como haber sido una decisión tomada por del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), hecho que la embajadora ucraniana condenó rotundamente.

Y sobre las críticas de la Oposición, el mandatario dijo que:

“Ya no tienen cómo enfrentarnos, en el desfile marcharon, destinaron contingentes de Rusia, hicieron un escándalo, me llamó la atención porque también desfilaron de China y no hubo tanto escándalo, todo fue Rusia, se invitó a todos los gobiernos con los que México tiene relaciones, siempre se hace, lo hace la Secretaría de la Defensa”.

Y destacó que, además de la visita de los rusos también hubo mandos militares de otros países:

“Vinieron comisiones incluso, hasta secretarios de defensa de dos o tres países, en representaciones militares de muchos países del mundo, estuvo el comandante del comando norte de Estados Unidos, el día 15, tuvo entrevista con el secretario de la Defensa y así otros representantes militares”.

