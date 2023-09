Para ir “entrenando”, la coordinadora nacional del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, visitó la noche de ayer la casa de doña Marina, en la colonia 16 de septiembre de la alcaldía Miguel Hidalgo, luego de la amenaza de Morena de demoler su hogar.

“Me dijeron: mi casa es tu casa vente acá, está bien me gustó, me gustó cómo la gente me abrió sus casas, así como el Presidente me cerró la puerta y me abrieron sus corazones, ahora el Presidente ordena que me demuelan mi casa y cuando se da cuenta de la reacción de la gente pues se va para atrás”, declaró.

Sentada a la mesa de una vivienda humilde, tomando café y cenando acompañada de la familia de la señora Marina, Xóchitl Gálvez dijo que “cuando vaya a los estados voy a ir visitando algunas casas, porque de verdad han sido muy generosos todos al abrirme sus casas”.

La senadora explicó que a Doña Marina y a su familia las conoció cuando ella era delegada en Miguel Hidalgo y las apoyó a mejorar su vivienda que se estaba cayendo.

“Cuando uno hace cosas buenas, cosecha y eso me da mucha emoción, he recibido miles de mensajes, mucha gente lo ofrece, pero cuando viven tantos, 20, en una casa y que con todo y eso me inviten, yo lo agradezco”, señaló.

“Aquí es bienvenida, si le tiran su casa, aquí es bienvenida”, le dijo la señora Marina, quien además confesó a Gálvez Ruiz, ser fan del América, equipo que ha derrotado en múltiples ocasiones al Cruz Azul del cuál la senadora es aficionada.

Por la mañana el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado en su conferencia, a no demoler la casa de la senadora, aunque dejó la duda de si es o no ilegal. Por ello, la representante del Frente Amplio, le pidió que no ande perdonando vidas.

“Que no ande de perdonavidas, si el Presidente cree que mi casa es ilegal que la demuela”, retó Gálvez Ruiz y dijo que lo que hacen es tratar “de tiznar, de ensuciar”.

Por la noche, la representante del Frente Amplio por México, acusó a la coordinadora de los comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, de estar detrás de la idea de demoler su casa, lo que aseguró, es muestra de autoritarismo y abuso de poder.

Ayer, Xóchitl Gálvez sumó el apoyo de la corriente interna del PRD, Alternativa Democrática Nacional (ADN) y se puso “los tenis” perredistas para trabajar “juntos rumbo a la justicia social”.

Este grupo del perredismo, apoyó en su aspiración al senador Miguel Ángel Mancera.

LEG