La actriz mexicana Salma Hayek estrenó El sabor de la Navidad, la segunda película original de su productora Ventanarosa en colaboración con TelevisaUnivision, que llegará a la plataforma VIX en noviembre.

La cinta que formó parte del programa de presentaciones especiales del Festival Internacional de Cine de Toronto, es protagonizada por Mariana Treviño.

A través de un video distribuido por la plataforma de streaming, Hayek Pinault aseguró que la idea era crear un producto enfocado en el mercado mexicano.

“No puede faltar en una celebración navideña la comida antes que nada y es una de las partes más importantes y deliciosas de la película, además de los amigos y la familia; depende de las religiones, no pueden faltar los rituales y tradiciones y también no puede faltar un borracho y el impertinente que dice lo que no tenía que decir, nunca falta alguna lagrimita de emoción porque se ve la gente se reúnen las familias”, dice Salma sobre esta cinta.

Agregó que le encantan las historias que reflejan las tradiciones navideñas, y que en este caso, la comida es la que refleja esa parte muy mexicana y en esta cinta se enfocan en recetas de Yucatán a las que les dan un toque de modernidad.

“Uno de los logros que más me gustan de la película es que yo cuando la vi me reí, lloré y me dio muchísima añoranza de mi familia, de mi niñez, de mi país y de la Navidad sobre todo”, declaró la también productora.

El sabor de la Navidad presenta tres historias paralelas en torno a las celebraciones navideñas en la Ciudad de México, las que se entrelazan al final de la película, como una hija enemistada de su familia, dos amigos ponen su amistad y una chef solitaria que enfrenta lo que siente por su auxiliar de cocina.

