Ante las constantes críticas que ha recibido tanto el serial de Fórmula 1, como el Red Bull Racing Team y las declaraciones de Helmut Marko, que señaló a Sergio Pérez como inconsistente debido a su ‘origen sudamericano’, el mismo piloto ha buscado evitar un problema mayor al interior de la escudería austriaca, con el Gran Premio de Singapur como principal preocupación para este fin de semana.

“Tuve una conversación privada con él (Helmut). Se disculpó. Y eso para mí fue lo principal. Básicamente, seguimos adelante. Tengo una relación personal con él y creo que siempre puedes tener esos sentimientos, ya sabes, cuando ves ese tipo de cosas, aunque conocer a la persona ayuda mucho, porque sé que él no quería decir eso”, señaló el tapatío.

Aunque el tricolor asegura que ese tipo de comentarios, bajo otro contexto sí los habría tomado de manera distinta, no le significaron una ofensa por la relación que tiene con el asesor principal de Red Bull. “Tener esa relación personal me ayudó mucho a entenderle, y como digo, me dio una disculpa personal. Cuando tienes una relación así, es mucho más importante el sentimiento personal que el sentimiento público”.

Al ser abordado sobre el tema de Marko y los comentarios, que muchos consideraron discriminatorios, Lewis Hamilton afirmó que no ayuda mucho al ambiente que rodea al Gran Circo, el que no se haya tenido una respuesta más frontal de Fórmula 1, para sentirse decepcionado por la respuesta general por las palabras del ex piloto.

“Si bien decimos que no hay lugar para ningún tipo de discriminación dentro de este deporte, tener a líderes y personas en su posición haciendo comentarios como éste, no es positivo. Creo que esto simplemente resalta, en primer lugar, el trabajo que aún queda por hacer”, declaró el británico.

Cuestionado por el mismo dilema, Max Verstappen se limitó a decir que aunque no estuvo correctamente expresada la idea de Helmut Marko, fue el austriaco el primero en ofrecer disculpas, para destacar que es natural que cada piloto tenga una mentalidad diferente.

Sobre su compañero, Mad Max defendió a Sergio Pérez, al asegurar que todos los pilotos se esfuerzan al máximo cada fin de semana y no considera que haya alguno que llegue al fin de semana con la idea de correr por debajo de sus capacidades deliberadamente.

LEG