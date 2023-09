La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) estudió 22 bebidas alcohólicas, de las cuales una era un tequila con sabor, cinco eran rones con sabor, y dieciséis eran vodkas igualmente con sabor.

Lo que pretendió descubrir la Profeco con este estudio fue si las bebidas cumplen las normas establecidas, es decir, verificó que la información que se presenta en el etiquetado fuera veraz, y que las marcas cumplieran con la cantidad de producto indicado en la etiqueta, y que en esta aparecieran los símbolos obligatorios de prohibición, entre otros detalles.

Y esto fue lo que encontró, para que lo tomes en cuenta a la hora de adquirir una de estas marcas.

TEQUILA

Como se mencionó anteriormente solamente se estudió un tequila con sabor, el cual fue Don Ramón de tamarindo. Este tequila si cumplió con todas las normas, pues contiene un 35.19% de alcohol y sus elementos están dentro de los rangos correctos.

RON DE SABOR

La Profeco estudió cinco marcas de ron de sabor, sin embargo, solamente una fue la que no cumplió con las normas establecidas. Este ron fue Baraima de tamarindo, el cual declara tener un 35% de contenido alcohólico, sin embargo, contiene un 34.32%, además de que contiene más extracto seco del que establece la norma mexicana.

VODKA DE SABOR

Finalmente, se estudiaron dieciséis marcas de sabor, de las cuales siete no cumplieron con las normas establecidas, y son las siguientes:

Finlandia de mango, Svedka de mandarina, Svedka de citrón (limón), New Amsterdam, y Finlandia sabor cereza no presentan los símbolos de prohibición de consumo, es decir, no le advierte al consumidor que el consumo del producto está prohibido si tiene menos de 18 años, si la consumidora está embarazada y si el consumidor planea conducir después de adquirirlo.

Asimismo, Finlandia sabor mango fusión contiene menos alcohol del que declara es decir no son veraces, pues declara un 40%, sin embargo, contiene 39.20%. Y del mismo modo que los vodkas anteriores no presenta los símbolos de prohibición de consumo.

Por último, Kerenki Premium sabor durazno no comprueba el término “Premium”, por lo tanto usar esta palabra puede confundir a los consumidores porque pueden pensar que se trata de una calidad superior y no es así. También no indica el país de origen.

