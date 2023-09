La banda inglesa de rock alternativo, Keane, sorprendió a sus fans tras dar a conocer que ofrecerá un par de conciertos en México con el fin de celebrar sus “20 años de Hopes and Fears”.

Luego de que hace un par de días surgiera el rumor de que Tom Chaplin, Tim Rice-Oxley, Richard Hughes y Jesse Quin, pisarían tierras mexicanas para dar un par de shows, este viernes Keane, sorprendió a sus fans tras confirmar lo que se venía anunciando en redes.

A través de una publicación en ‘X’ la banda procedente de Battle, East Sussex, en el sureste de Inglaterra, mencionó:

“Allá vamos… Ven y celebra con nosotros 20 años de Hopes and Fears (Esperanzas y Miedos en español).

Según lo señalado, la agrupación comenzará su gira en México el próximo 1 de abril de 2024 en el Palacio de los Deportes de la CDMX y dos días más tarde, Keane se presentará en el Auditorio Telmex de Guadalajara.

Posteriormente, llevarán a cabo una serie de conciertos por diversos países de Europa, para así, celebrar el 10 de mayo del próximo año los 20 años del lanzamiento de ‘Hopes & Fears’, uno de sus primeros álbumes de estudio y justo será con un concierto especial en el 02 de Londres.

Se espera que durante los conciertos los asistentes canten himnos como ‘Somewhere Only We Know”, “Everybody’s Changing”, “This is the last time” o “Beadshaped”, que son parte del aclamado disco debut de Keane.

En tanto que, si eres fan de la agrupación ve juntando tus pesitos , ya que la preventa de boletos para las presentaciones de México y Guadalajara comenzará el próximo miércoles 13 de septiembre y la venta al público en general será el viernes 15 a través de Ticketmaster.

Here we go… Come and celebrate 20 years of Hopes and Fears with us.

Mexico, Europe, UK, Dublin, North America & Toronto you’re first. More to come soon…

For all info & to how to sign up for pre-sale access, head to https://t.co/ZKaV97kzn4#KEANE20 pic.twitter.com/KP16g8QER8

— Keane (@keaneofficial) September 8, 2023