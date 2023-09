El excanciller Marcelo Ebrard descartó ir por una candidatura independiente, cuyo plazo para registrarse ante el INE venció ayer, luego de ser derrotado por Claudia Sheinbaum en la contienda entre corcholatas por la coordinación de la 4T… O lo que es lo mismo, la futura candidata presidencial.

“No ha estado en mi objetivo una candidatura independiente, considero no es la vía para contribuir al futuro de México que anhelamos. El lunes sostendré encuentro con nuestros compañeras y compañeros de todo el país y resolveremos pasos a seguir”, publicó ayer en su cuenta de X.

Esto, prácticamente al mismo tiempo que Claudia Sheinbaum recibía el bastón de mando de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador como nueva líder del movimiento de transformación.

Horas antes, el excanciller señaló que “en Morena ya no tenemos espacio”, en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva; también aseguró que no “nos habíamos planeado esta situación, no me esperaba lo que pasó ayer, hoy tomaremos decisiones y el lunes haremos una asamblea, lo que sí me queda claro es que en Morena no tenemos espacio”.

Esto en medio de sus reclamos por presuntas irregularidades en el proceso de la Cuarta Transformación para elegir a su coordinador, que incluyó giras por todo el país y cinco encuestas entre la población.

“Hay décadas en las que no pasa nada y hay días en los que pasa lo que no pasó en décadas y hoy es uno de esos días”, dijo.

Sin embargo, señaló que no necesariamente venció a Claudia Sheinbaum en las encuestas, sino que su reclamo es sobre el proceso: “Perdón, pero yo no estoy argumentando que le gané a Claudia… “Lo que nos queda claro es que en Morena no tenemos espacio después de lo que vimos ayer”.

Poco después, en entrevista radiofónica con Carmen Aristegui, detalló que pensaba factible ir por la vía independiente, opción para lo cual le quedaban aún algunas horas, pues el INE cerraba inscripciones ayer.

“Tenemos una reunión para valorarlo, no la teníamos prevista, pero dadas las circunstancias que vivimos ayer y la actitud que tomó la dirigencia de Morena, tenemos que considerar dentro de los escenarios”, dijo Ebrard.

Por la tarde, en un documento, el equipo del excanciller resaltó las presuntas irregularidades en el levantamiento de la encuesta para elegir al aspirante presidencial de Morena.

Ahí se señaló la supuesta intervención de las secretarías de Bienestar en Jalisco, Baja California, Michoacán, Ciudad de México, Estado de México y Colima, lo que habría tenido un impacto directo en los resultados de la encuesta morenista.

Abundó que la intervención de funcionarios “viola los acuerdos establecidos y aceptados por todos los aspirantes y pueden ser hechos constitutivos de delitos penales”.

Otra de las irregularidades señaladas por el equipo del extitular de Relaciones Exteriores fueron “los constantes cambios de secciones, la gran cantidad de urnas que serán invalidadas por fallas en el proceso, la cadena de custodia vulnerada y la filtración previa de muestras, genera resultados inadmisibles”.

Lo invita oposición

“No te prestes a sus engaños y súmate al Frente Amplio Por México”, con estas palabras, el presidente nacional del PAN, Marko Cortés, llamó a Ebrard a unirse al bloque opositor.

“Si tus diferencias con Morena y López Obrador son reales, entonces muestra grandeza y altura de miras… no te prestes, súmate al Frente Amplio por México. En este proyecto son necesarios todos. Aquí te esperamos”, aseguró Cortés a través de un videomensaje.

Elección de 2024 puede terciarse, advierte Monreal

Por: Karina Aguilar

Al asegurar que no son apropiadas las descalificaciones y golpeteos hacia Marcelo Ebrard, el ex aspirante presidencial, Ricardo Monreal, llamó a dialogar con el ex canciller y evitar que participe en otras alternativas políticas, porque de irse de Morena, la elección presidencial podría terciarse.

“No tengo ninguna duda de que si él es aspirante, candidato en la presidencial, puede terciarse la elección y va a ser competida porque no es correcto ni conveniente que se le subestime, se minimice a un compañero, se le ataca. Hay que buscarlo y hay que permitir que la cordura y la prudencia sea nuestra característica”, declaró.

Entrevistado a su llegada a la sede de Morena, donde fueron convocados los participantes en las encuestas para elegir al coordinador de los Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación, Ricardo Monreal consideró inapropiado que se descalifique y se golpeé desde las redes sociales a un compañero de partido.

“Hay que ser generosos en la victoria, si ya lograron esta posición pues ya deben de asumirse ganadores y permitir que la generosidad sea la que fluya. Pero es un error subestimar a Marcelo Ebrard, es un error subestimar la fuerza política que él puede recuperar y es un error empujarlo a participar por otras alternativas políticas”.

