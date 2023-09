El presidente Andrés Manuel López Obrador, entrega el bastón de mando a Claudia Sheinbaum en el restaurante El Mayor, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. El encuentro se dio en base a los resultados de las encuestas mediante las que se eligió a su coordinadora nacional y futura candidata presidencial. Al encuentro fueron convocados los aspirantes que perdieron el proceso interno, gobernadores emanados de Morena, así como la dirigencia nacional que encabeza Mario Delgado. Los ex aspirantes a la candidatura morenista Ricardo Monreal, Adán Augusto López, Manuel Velasco y Gerardo Fernández Noroña asistieron al lugar. Claudia Sheinbaum Pardo ganadora de las encuestas para ser la Coordinadora de la Defensa de la Transformación entre gritos, abrazos y muestras de cariño de sus seguidores recibió con orgullo el bastón de mando. El gran ausente fue Marcelo Ebrard, a quien políticos de todos los partidos lo han invitado a acercarse a ellos rumbo al 2024. López Obrador calificó de democrático e inédito el proceso mediante el que Morena eligió a Claudia Sheinbaum como coordinadora de los comités de la transformación, pues consideró que se terminó con una práctica que predominó durante décadas: el dedazo. El presidente López Obrador pidió a Marcelo Ebrard mantenerse en el proyecto de transformación, luego de que el excanciller manifestó su inconformidad con las irregularidades en el levantamiento de la encuesta y puso de manifiesto la posibilidad de dejar Morena.

SENADORA JOSEFINA VÁZQUEZ MOTA; LA SALUD ES UN DERECHO, NO UNA CONCESIÓN

La senadora y presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, Josefina Vázquez Mota, en el marco de la conmemoración del Día Mundial de Distrofia Muscular de Duchenne, señaló que la salud es un derecho, no una concesión, por lo que una detección temprana y atención médica oportuna pueden cambiar la historia natural de la enfermedad. Afirmó que, en México, de acuerdo con la Red Mexicana de Distrofia Muscular, existen 952 casos en el país, siendo los estados de Chihuahua, Guadalajara, Estado de México, Nuevo León, Tijuana, Guanajuato y Ciudad de México, donde mayor número de casos han sido diagnosticados. Al inaugurar el Foro “Día Mundial de Concientización sobre la Distrofia Muscular de Duchenne, Vázquez Mota recordó que presentó un punto de acuerdo en el Senado, para exhortar a la Secretaría de Salud a implementar políticas públicas que favorezcan el derecho a la salud de los pacientes con este padecimiento, a fin de que tengan acceso a un diagnóstico oportuno, atención integral y los tratamientos que mejoren su calidad de vida. La senadora por Acción Nacional dijo que dicho padecimiento prevalece más en los niños varones, presentándose en 1 por cada 3 mil 600 hombres nacidos vivos; añadió que los niños con este padecimiento comienzan por perder la movilidad de las extremidades inferiores, pero con el avance de la enfermedad, llega a provocarles insuficiencia respiratoria y cardiaca.

CLAUDIA SHEINBAUM; JUNTO CON MARIO DELGADO LLAMAN A LA UNIDAD PARA CONSOLIDAR LA 4T

La Coordinadora de Defensa de la Transformación, Claudia Sheinbaum, y el presidente de Morena, Mario Delgado Carrillo, informaron que, con el inicio formal del proceso electoral 2023-2024, sostuvieron una primera reunión de trabajo en la que se llegó a varios acuerdos. Mario Delgado explicó que el primer acuerdo fue iniciar la instalación inmediata de la mesa para conformar la alianza con el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). En segundo lugar, a petición de la Coordinadora, se acordó iniciar una agenda mucho más impetuosa en la formación de los comités de defensa en cada distrito y sección electoral con un objetivo muy claro: asegurar la victoria en los 300 distritos federales y en cada una de las entidades federativas. En tercer lugar, el dirigente morenista expuso que, en la sesión del Consejo Nacional de Morena este domingo, el presidente de este órgano, Alfonso Durazo, propondrá la aprobación de la alianza electoral con el PT y el Partido Verde. Finalmente, se invitó a los grupos parlamentarios en las Cámaras de Diputados y Senadores de los tres partidos aliados para asistir a la reunión del Consejo. Por su parte, la doctora Claudia Sheinbaum afirmó que, tal como dice el slogan de Morena, se convocará a todas y todos tanto a la unidad como a la movilización. Somos parte de un proyecto y tenemos que consolidar estas estructuras, estos apoyos; a los militantes, simpatizantes, que fueron parte de estos procesos, convocarlos a la unidad y a la movilización y a la organización. Informó que la reunión con Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco respondió al inicio del proceso para consolidar la coalición, pero, sobre todo, de organización y movilización que no tiene que parar.

SENADOR EDUARDO RAMÍREZ, PRESIDENTE DE LA JUCOPO; ABORDA CON KEN SALAZAR TEMAS DE LA RELACIÓN MÉXICO-ESTADOS UNIDOS

El coordinador parlamentario de Morena en el Senado, Eduardo Ramírez Aguilar, acompañado de senadores de diversos Grupos Parlamentarios, se reunieron con Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, donde abordaron el tema migratorio, la implementación del T-MEC y la posibilidad de llevar a cabo una reunión interparlamentaria. El legislador destacó que en el Senado de la República se buscará llevar a cabo una reunión interparlamentaria entre México y Estados Unidos, para seguir con los trabajos conjuntos entre ambos países. Eduardo Ramírez subrayó, que se trató de una visita de cortesía para celebrar los 200 años de las relaciones diplomáticas entre nuestro país y la Unión Americana. Dijo que es necesario que ambos gobiernos aborden de manera conjunta los temas pendientes por resolver, como es el migratorio, por eso vamos a tener siempre un acercamiento. Señaló que la frontera sur de México es un tema que siempre está en la agenda de Estados Unidos, por toda la migración que proviene de Venezuela, Haití, Guatemala, Nicaragua, El Salvador. Al encuentro asistieron los senadores Adolfo Gómez Hernández, de Morena; Julen Rementería del Puerto y Andrea Cruz Blackledge, del PAN; Raúl Bolaños-Cacho Cué, del PVEM; así como la senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas.

MARCELO EBRARD: YA NO TENGO ESPACIO EN MORENA

El excanciller Marcelo Ebrard declaró que ya no tiene espacio en Morena rumbo al proceso electoral presidencial de 2024. Nos queda claro que Morena ya decidió, no tomo en cuenta lo que nosotros dijimos. Adelantó que se reunirá con su equipo. Tomaremos decisiones y el lunes solicitamos una asamblea con Morena y ahí tomaremos el camino que sigue. Dijo que independientemente de que el resultado de las cinco encuestas hayan colocado a Sheinbaum en una primera posición, en el proceso existieron prácticas que se dijeron que desaparecerían, pero que a pesar de ello se llevaron a cabo para favorecer a la exjefa de gobierno de la Ciudad de México, por lo que insistió, por qué deberías de aceptar todas es prácticas. Ebrard adelantó que valorará los pasos siguientes en su carrera, aunque insistió, continuará buscando que su nombre aparezca en la boleta electoral presidencial de 2024, en este sentido, no descartó que más adelante pueda entrar en negaciones con Dante Delgado, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano.

RICARDO MONREAL; VA PARA LA CDMX, ES MI DESTINO

El senador con licencia Ricardo Monreal anunció que ahora la Ciudad de México es su destino. Es mi destino. Si hay las condiciones, entiendo que hay muchas cosas de por medio, es la posibilidad real; ese es el próximo destino que nos dejará participar en próximo proceso. Sobre quienes se han destapado, como Omar García Harfuch o Clara Brugada dijo que esto se va a poner bueno. Sé que también tiene aspiraciones el presidente del partido, Mario delgado y algunos otros más; así que va a ser una partida importante de la cual la ciudadanía podrá seleccionar. Ricardo Monreal quedó en el quinto lugar del proceso de Morena para seleccionar a su coordinador nacional por abajo de Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Gerardo Fernández Noroña. Monreal se dio cita en el evento de entrega de Bastón de Mando organizado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para lo que él ha dicho es un traslado de liderazgo a quien ahora debe llevar el mando del movimiento de la Cuarta Transformación.

XÓCHITL GÁLVEZ; ABRIR SECTOR ENERGETICO A LA INVERSION PRIVADA; RETA A SHEINBAUM A DEBATIR

Xóchitl Gálvez pidió una reforma radical de la petrolera estatal Pemex, abriendo el sector energético a la inversión privada y potenciando las energías renovables. En la oficina de Bloomberg, Gálvez no se comprometió a privatizar la empresa, pero dijo que respetaba a la brasileña Petrobras, que cotiza en bolsa. México no tiene los recursos por sí solo para transformar su sector energético y su economía, y la inversión privada debe ser bienvenida para acelerar el desarrollo de manera responsable. Tenemos un problema muy serio, que es que las empresas estatales son pésimas para administrar el dinero de los mexicanos y son pésimas para ser productivas. Así que sí, miro hacia el sector privado, prediciendo que sus oponentes políticos la atacarían. Pero no me importa, porque quiero defender el planeta. Asimismo índico que está dispuesta a tener una serie de debates con Claudia Sheinbaum, empezando desde la próxima semana, rumbo a las elecciones presidenciales de 2024. Ojalá tengamos muchos desde ahorita. En evento privado, Gálvez le exigió a López Obrador no ser montonero, luego de que el Ejecutivo federal anunció que apoyará a Sheinbaum. Que no sea montonero, que de uno en uno, o sea todos juntos contra mí, pues no se vale.

XÓCHITL GÁLVEZ, MARKO CORTÉS Y JESÚS ZAMBRANO; LE ABREN LA PUERTA A MARCELO EBRARD

La aspirante seleccionada por el Frente, Xóchitl Gálvez; el dirigente panista, Marko Cortés y el dirigente perredista, Jesús Zambrano le abrieron las puertas a Marcelo Ebrard, aunque cada uno con sus propios matices. La aspirante Xóchitl Gálvez dijo que es justo que escuchen a Ebrard en Morena y le hizo una invitación indirecta. Únete a los millones de decepcionados. En este Frente Amplio te recibimos con el corazón, no con la fuerza pública. El dirigente Marko cortés también le hizo una invitación si es que la ruptura es real. Si tus diferencias con Morena y López Obrador son reales, súmate al Frente Amplio por México. Jesús Zambrano, líder nacional del PRD, dio la bienvenida al excanciller Marcelo Ebrard al sostener un diálogo respetuoso con el Frente Amplio por México, pero no para otorgarle la candidatura presidencial en el 2024, pues dijo que el FAM y la ciudadanía, ya decidieron por Xóchitl Gálvez.

DIPUTADO IGNACIO MIER; PROPONE ELIMINAR FONDOS Y FIDEICOMISOS DEL PODER JUDICIAL

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ignacio Mier Velazco, presentó una iniciativa que reforma el artículo cuarto transitorio del decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para eliminar la mayoría de los 14 fondos y fideicomisos del Poder Judicial y conservar sólo los que estén previstos en la legislación. Expuso que el objetivo de su propuesta es construir un Poder Judicial autónomo, imparcialidad y eficaz, así como auditable y austero, que garantice la justicia pronta y expedita. Los primeros tres elementos se encuentran en cursos de consolidación gracias a la reforma constitucional y legal de 2021, pero con esta iniciativa de reforma lo que queremos es garantizar la rendición de cuentas y la austeridad, para que los cinco componentes fundamentales en este recambio para la refundación del Poder Judicial, se concreten. El líder parlamentario explicó que, sabiendo que algunos de estos 14 fideicomisos que en su conjunto suman más de 20 mil millones de pesos, resguardan recursos para el pago de pensiones y otras prestaciones laborales, su iniciativa estipula que los actos de extinción de estos fideicomisos deberán respetar los compromisos contractuales y los derechos que se hayan generado. Mier Velazco señaló que los recursos de los fondos de la Corte podrían emplearse para llevar bienestar al pueblo de México y destacó que estos recursos alcanzarían para pagar el sueldo de 68 mil 500 maestros y maestras, 64 mil 400 médicos especialistas o cerca de 75 mil policías por un año.

SILVANO AUREOLES; ASISTE COMO INVITADO A LA REUNIÓN ANUAL DE LOS 300 LÍDERES MÁS INFLUYENTES DE MÉXICO

Silvano Aureoles Conejo, asistió como invitado a la reunión anual de los 300 Líderes más influyentes de México, este tipo de eventos enriquecen mucho la visión de país que seguimos construyendo en los distintos ámbitos de la vida nacional, todos tenemos algo que aportar para cambiar el presente y futuro de nuestra nación. Hoy urge ir juntas y juntos para detener lo que está pasando, no podemos permitir que las cosas sigan así de mal. Celebró que la edición de este año en la prestigiada revista, sea reconozca a más de 60 mujeres en la lista de quienes influyen en la vida pública del país en distintos ámbitos.

EDUARDO VERÁSTEGUI Y ULISES RUIZ: ASPIRANTES INDEPENDIENTES QUE BUSCAN LA CANDIDATURA PRESIDENCIAL

El Instituto Nacional Electoral (INE) arrancó oficialmente el proceso electoral 2023-2024 y con ello también se marca el último día para el registro de aspirantes que buscan una candidatura independiente, entre ellos perfiles como Eduardo Verástegui y Ulises Ruiz, entre otros aspirantes. Eduardo Verástegui es un ex actor mexicano de telenovelas y actualmente es director de cine en Estados Unidos. Su activismo en contra del aborto, la eutanasia y su defensa por la familia tradicional, lo han acercado a las alas de la ultraderecha estadounidense, logrando coincidir con el ex presidente Donald Trump, del Partido Republicano. Ulises Ruiz, fue gobernador de Oaxaca y militante del PRI, hasta la Comisión de Justicia Partidaria del tricolor lo expulsó, en septiembre de 2021, por fomentar la división interna y desprestigiar a la dirigencia encabezada por Alejandro “Alito” Moreno. Luego de la ruptura, Ulises Ruiz anunció que buscaría la Presidencia de la República por la vía independiente y así lo hizo el pasado 6 de septiembre, cuando se registró ante el INE para comenzar a movilizarse por el país para cumplir con los requisitos.

JULIO CASTILLO; A ACCIÓN NACIONAL SÍ LE IMPORTA LA SALUD Y CONSTRUIRÁ LA MEJOR PROPUESTA PARA LA PLATAFORMA 2024

El director de la Fundación Rafael Preciado Hernández, Julio Castillo López, durante el Foro Salud 2030 que se organizó en el estado de Guanajuato, entidad ejemplo y con las mejores prácticas en este tema. El también presidente de la Comisión de Plataforma Electoral aseguró que hoy con Xóchitl Gálvez se ha devuelto la esperanza a México y al PAN, por lo que el partido tiene una gran responsabilidad en ofrecer una propuesta y un proyecto que tiene que cumplirle a la gente y generar una verdadera ola de esperanza, de lo posible y no de lo populista. Eduardo López Mares, presidente del PAN Guanajuato, consideró que la salud es un derecho humano fundamental y destacó que el estado es número uno en calidad de salud, en mejora continua y por cuatro años consecutivos ha sido reconocido en el primer lugar del Índice de Transparencia en gasto de salud de entidades federativas.

ALCALDE ERIC ADAMS; LA EMIGRACIÓN MASIVA VA A DESTRUIR NUEVA YORK

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, cree que la inmigración masiva llegada a la ciudad en el último año va a destruir Nueva York, en su último llamamiento dramático para pedir mayor implicación del Gobierno central para controlar el flujo migratorio. Las palabras de Adams comenzaron a reflejarse en los medios ante el tono empleado por el mandatario. Nunca en mi vida he tenido un problema al que no le viera un final. No veo un final para esto. Este asunto va a destruir Nueva York. Declaraciones dramáticas que ha hecho desde que decretó el año pasado un estado de emergencia por la llegada de miles de inmigrantes, y recordó que 10.000 inmigrantes están llegando mensualmente.

Facebook Héctor Muñoz

TWITTER @JHECTORMUNOZ

Instagram: infohectormunoz