El drama biográfico de Ava DuVernay, Origin, se convirtió en la primera película de una directora afroamericana que se incluye en la competencia oficial del festival de cine de Venecia y consiguió una ovación de aplausos de pie que duró nueve minutos, ayer en la ciudad italiana.

La cinta está inspirada en la notable vida y obra de la ganadora del Premio Pulitzer Isabel Wilkerson, interpretada por la nominada al Oscar Aunjanue Ellis, mientras escribe su reciente y fundamental libro de no ficción, Caste: The Origin of Our Discontents.

A la par que lidia con una tremenda tragedia personal, Wilkerson se embarca en un camino de investigación y descubrimiento global. A pesar del colosal alcance de su proyecto, encuentra belleza y valentía al elaborar uno de los libros estadounidenses más definitorios de los últimos años.

“A los cineastas negros se nos dice que a las personas que aman las películas de otras partes del mundo no les importan nuestras historias ni nuestras películas, que no podemos proyectar en festivales de cine internacionales porque la gente no vendrá a tu conferencia de prensa.Porque es posible que ni siquiera entres a este festival, así que no te postules. No puedo decir cuántas veces me han dicho que no presente la solicitud para Venecia, porque no entraría. Y este año sucedió”, contó DuVernay en conferencia de prensa.

Origin fue adquirida por la influyente distribuidora independiente Neon para su distribución mundial el día antes de su estreno y se estrenará en Norteamérica en el Festival Internacional de Cine de Toronto, antes de su estreno en cines a finales del año.

LEG