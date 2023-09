Tal parece que a un par de días de que se lleve a cabo el cierre de fichajes en la Liga Mx, algunos clubes siguen realizando movimientos para reforzarse y encarar de la mejor manera el cierre de torneo, ahora los aficionados del futbol mexicano despertaron con la noticia de la posible llegada de Tatiana Flores y su hermano, Marcelo Flores.

De acuerdo con varios reportes, los hermanos Flores llegarían para reforzar a los Tigres de la UANL tanto en la rama varonil como en la femenil, esto luego de su paso por Europa, con estos fichajes, ambas plantillas podrían cerrarse y concluir su mercado de transferencias.

La negociación y llegada de ambos jugadores se daría tras un ofrecimiento de la agencia que los representa, pero en diferentes términos, hasta el momento se habla que Marcelo Flores llegaría de forma definitiva al cuadro regio por un monto no mayor al millón de euros tras su paso por las inferiores del Arsenal y tras una temporada llena de lesiones y poca actividad en la segunda división de España con el Real Oviedo.

Por su parte, Tatiana Flores viene de la academia femenil del Chelsea y de haber jugado algunos partidos también con el Real Oviedo, la diferencia es que Tatiana tardó en poder debutar con su club debido a una regla de menores que le impedía tener participación en juegos oficiales.

Ambos jugadores ya han jugado con la selección mexicana, Tatiana ha tenido participaciones con la Sub 17 y la Sub 20, mientras que Marcelo Flores ha tenido acción con la selección mayor y el conjunto sub 23. En su llegada a nuestro futbol se estaría dando el reencuentro con su hermana, Silvana Flores, quien actualmente forma parte del equipo de Mazatlán Femenil.

Se espera que en las próximas horas se haga oficial el fichaje de ambos jugadores, esto más que nada luego de un mensaje publicado desde la cuenta de X de Tatiana Flores.

