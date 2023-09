Larry Sinclair afirmó por primera vez en 2008 haber tenido encuentros sexuales en 1999 con el expresidente de Estados Unidos Barack Obama, sin embargo, la declaración no causó eco en su momento. Pero, el día de ayer durante una entrevista a Larry Sinclair en el programa de Tucker Carlson resurgió el controversial tema.

Además de que Larry Sinclair acaba de publicar un vídeo en su cuenta de Twitter, en el cual expresa que hoy, 6 de septiembre de 2023, será un día que todos recordarán, pues revelará toda la verdad en otra entrevista con Tucker Carlson, pues la anterior solamente fue un adelanto. La entrevista se publicará a las 6:00 PM, hora de Nueva York.

En dicha entrevista, Larry Sinclair promete demostrar que estos 15 años han estado llenos de mentiras, distorsiones y falsedades, por lo que “si no lo pueden aceptar, no importa porque no cambiará los hechos“.

La declaración de Larry Sinclair se ha puesto en duda, en un principio porque no hay pruebas, y en otro porque el declarador cuenta con una lista de delitos, como falsificación, fraude y hurto, lo que pone en duda su palabra.

A continuación se encuentra el vídeo que compartió Larry Sinclair en su cuenta de Twitter.

Sept 6, 2023 will be a day we remember for a very long time. Thank you @TuckerCarlson and J, A, L, & N for making me finally realize the time has come to finally tell this whole story beginning to end nothing held back & chips fall where they may. So after Tuckers Interview I am… pic.twitter.com/5lHvvPyI5x

— Larry Sinclair (@seeknmeann) September 6, 2023