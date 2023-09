“Asumo que si a estas alturas, si no se repone el proceso, pues entonces no estamos cumpliendo los objetivos que nos hemos planteado“.

Con estas palabras, Marcelo Ebrard, uno de los 6 aspirantes a la Coordinación Nacional de la Defensa de la Transformación de Morena, pidió reponer el proceso interno, a menos de 3 horas de que se dé el resultado final del ejercicio.

El excanciller dijo que tomó la decisión se toma antes de conocer el resultado de las boletas que se están contabilizando en un salón del World Trade Center.

Además, destacó que su posicionamiento se da incluso si el ejercicio lo favorece, y que lo hace porque es leal a todos aquellos que formaron el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena):

“El día de ayer y hoy hemos encontrado, por desgracia, en el proceso en curso, hemos encontrado incidencias en un número mayor del que habíamos previsto, por ello afirmamos que esto debe reponerse, ya no tiene remedio“.

Por su parte, Martha Delgado comentó que su equipo segregó las urnas válidas e inválidas de cada una de las 4 casas encuestadoras espejo de la encuesta madre de Morena y que:

“Al cierre del acta tenía una incidencia de 14.4 por ciento de urnas canceladas, es decir, 31 urnas canceladas de 236. Es un porcentaje muy alto, estadísticamente la muestra puede variar, y (…) en las demás muestras de las empresas hay un índice de anulación de las encuestas que resulta preocupante“.

Por ello, destacó Marcelo Ebrard con respecto al anuncio que está programado para las 5 pm en uno de los salones del WTC:

“Claro que no vamos a ir en la tarde al evento, no vaya a ser que nos manden policía, me vayan a detener por decir lo que estoy pensando. No puede ser que estén golpeando“, dice Marcelo Ebrard al denunciar que su equipo fue agredido y no se le permitió ingresar al conteo.