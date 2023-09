Post Malone hace vibrar al público mexicano

“Posty, Posty, Posty…”, era el grito que retumbaba en el Foro Sol a la espera a que Post Malone saltará el escenario para ofrecer el último concierto de su gira.

De inmediato se escucharon los primeros acordes de un chelo y violines para iniciar la velada musical con “Better Now* y continuar con “Wow”.

Y así empezó la euforia de los miles de fans que se dieron cita en el Foro Sol para disfrutar de la música del cantante cuyas rolas van desde el pop, R&B hasta el metal y que fueron aderezadas con pirotecnia y luces que le daban mayor lucidez al espectáculo que hizo vibrar hasta el suelo del recinto ubicado en el oriente de la CDMX.

A lo largo del show sus fans no dejaron de cantar las rolas que lo han posicionado entre los cantautores texanos favoritos.

A lo largo de la noche Post Malone se dió el tiempo para agradecer al público mexicano por hacerse presente en la noche del martes a pesar del clima, aunque la lluvia brilló por su ausencia a lo largo del concierto.

Solo alcanzaba decir “muchas gracias” en español.

Pero ya en inglés añadió: “Este es el show con más ambiente de toda la gira gracias por demostrarme su energía”, acto seguido, el asistente volvió a corear Posty, Posty, Posty, mientras el intérprete hacía reverencias con la mano a altura del corazón.

Y como todo artista que aún se da permiso de acercarse a la multitud, Post Malone bajó para darle la mano a algunos asistentes y aprovechó para subir al escenario a uno de los asistentes llamado Alex quien le agradeció por haber venido a México con su gira.

Te podría interesar: Linda Evangelista reveló que ha sido diagnosticada con cáncer de mama en dos ocasiones

El texano respondió el gesto y le invitó de una bebida; le dió una guitarra para que lo acompañará en “Stay”.

A lo largo de la noche interpretó temas como “Goodbyes”, “I like you”, “Rockstar”, “Take what You want” “Stay” “I fall apart” “Wrapped Around Your Finger”, “Circles”, “Too Young”, “White Iverson”, “Congratulations” y las más esperadas de la noche, “Sunflower” y “Chemical”.

Antes de concluir el espectáculo Post Malone dijo: “Cuando ves al mundo, te das cuenta de que no hay el suficiente amor y quiero decirles que siempre hay alguien que te quiere más de lo que piensas”.

“Que nadie te diga que no vales nada y que no eres nadie; haz lo que quieras.porque nadie te puede decir qué debes o no no hacer”, para luego rematar con uno de sus últimos éxitos, “Congratulations”.