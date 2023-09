A 26 años del fallecimiento de la Princesa Diana, está aún sigue dando de qué hablar, esto luego de que se revelarán audios inéditos en los cuales presuntamente crítica al Rey Carlos III y a su madrastra.

Este viernes el medio Daily Mail, sorprendió en redes tras liberar nuevos audios en donde se escucha a Lady Di revelando intimidades sobre el príncipe Carlos, y discutiendo sobre su mala relación con su madrastra, Raine Spencer.

Según estos audios que habría grabado Lady Di en los años 90, pertenecerán a un nuevo documental que verá la luz a principios de 2024 y que será una continuación de la producción de 2017 titulada “Diana: The Rest of Her Story”.Dicha entrega estará a cargo del productor Tom Jennings, quien con el material recopilado vislumbrará un poco más de cómo fue la relación entre Diana de Gales y la familia real británica.

En una de las grabaciones que dejó al autor Andrew Morton , a quien le compartió sus sentimientos más íntimos durante siete horas,la princesa afirma que su marido le dijo a Raine Spencer en el bautizo del príncipe Harry: “Estamos muy decepcionados porque queríamos una niña”; a lo que Diana respondió: “Deberías darte cuenta de que tienes suerte de tener un hijo”.

En sus audios, Lady Di también habla sobre su madrastra, con la que su padre John se casó en 1976 después de que su madre se fuera a Francia. En este mencionó:

“Te odio mucho. Si supieras cuánto te odiamos todos por lo que has hecho. Has arruinado la casa, has gastado el dinero de papá. Dije todo lo que pude y Raine dijo: “No tienes idea de cuánto dolor le hizo pasar tu madre a tu padre. Le dije: “¿Dolor, Raine? Esa es una palabra con la que ni siquiera sabes cómo identificarte. En mi trabajo y en mi rol, veo a la gente sufrir como nunca antes lo has visto. ¿Y a eso lo llamas dolor?” Le dije: “tienes mucho que aprender”.

Algo sorprendente de estas conversaciones es que llegan una semana antes del primer aniversario luctuoso de la Reina Isabel II y un día después del 26º aniversario de la muerte de Diana en un accidente automovilístico.

Por lo anterior, valdrá la pena la espera a ver si en el transcurso de los meses se liberan más o tendremos que esperar hasta el lanzamiento del documental.

#PrincessDiana #Royals New Princess Diana documentary includes never-before-heard audio

An exclusive look at the upcoming documentary "Diana: The Rest of Her Story" that uses the princess' voice to tell her life story.

Full video at:https://t.co/zWP3biSz39 pic.twitter.com/wx4batBdGW

— Brightly (@BrightlyAgain) September 1, 2023