La red social propiedad de Meta, Instagram, se mantiene en constante actualización para satisfacer las necesidades y demandas de sus usuarios.

En esta red social puedes subir fotografías, videos, realizar en vivos, abrir canales de difusión, entre muchas otras cosas. Recientemente Instagram dio a conocer que los Reels, tendrán un cambio y aquí te decimos de qué trata.

¿Qué son los Reels?

Como lo hemos visto en otras aplicaciones como Tik Tok, los videos cortos son muy llamativos para los usuarios de redes. Meta no se quería quedar atrás e implementó los Reels para Instagram, videos de corta duración que tienen su propia sección en la aplicación para solo ver ese contenido.

¿De qué va la actualización?

Alessandro Paluzzi, ingeniero y desarrollador de software, compartió en su cuenta de ‘X’ la nueva actualización en la que está trabajando la aplicación de Meta.

#Instagram is working on the ability to create #Reels up to 10 minutes long 👀 pic.twitter.com/jQTUM9fPsM

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) August 30, 2023