El evento del año para todos los consumidores de Apple ha llegado, la empresa de tecnología ha dado a conocer la fecha y la hora en la que se llevará a cabo su “Apple Event 2023” en donde se pretende dar a conocer el lanzamiento del nuevo iPhone 15, además del anuncio de otros accesorios.

Por medio de X (antes Twitter) se dio a conocer la noticia, la cual se hizo viral rápidamente, de acuerdo con lo publicado en su anuncio, el “Apple Event 2023” se llevará a cabo el próximo 12 de septiembre de este año a las 10:00 horas del pacífico, en nuestro país la transmisión se podrá ver al rededor de las 11:00 horas de la mañana.

Dentro de los rumores que se han manejado al rededor de este evento es que en primera, no sería en vivo, sino más bien un programa de presentación que ya fue grabado, inclusive en su momento se llegó a mencionar que algunas de las tomas que se van a ver dentro de la transmisión fueron grabadas en la Ciudad de México.

Se espera que se puedan mostrar las primeras imágenes y nuevas funciones de los nuevos iPhone 15 de 6.1 pulgadas, 15 Plus de 6.7 pulgadas, iPhone 15 Pro de 6.1 pulgadas y el nuevo Pro Max de 6.7 pulgadas, además de que también se habla de un posible rebranding del producto y que a partir de ahora se llamaría “Ultra” aunque esto solamente siguen siendo rumores.

Otro de los rumores que se han venido manejando es el posible aumento de precio, esto se ha venido manejando desde hace un tiempo por la crisis mundial que hay en la economía por la falta de materiales de producción, además también se espera el lanzamiento del nuevo Apple Watch.

It’s official! Apple will launch the iPhone 15 at the next #AppleEvent on September 12th at 10 a.m. PDT 🚨

Are you excited? pic.twitter.com/6mBEW7Z0Tm

— Apple Hub (@theapplehub) August 29, 2023