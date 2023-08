“Marcelo: el siguiente nivel”, es el documental que nos invita a recorrer en primera persona las más de cuatro décadas de carrera política de Marcelo Ebrard, ante el horizonte abierto de su siguiente y más importante reto: la elección presidencial de 2024.

A parir de este lunes 28 de agosto, la ciudadanía puede apreciar un documental en el cual, de viva voz, Marcelo Ebrard relata cómo ha participado con firmeza y convicciones en las luchas que han llevado a México a ser un país más democrático, incluyente y justo.

En una bitácora de viaje que es también la historia del México moderno de los años ochenta a la fecha, el excanciller detalla los porqués que lo llevaron a ser protagonista en la fundación de partidos y movimientos políticos donde el bienestar de la gente ha estado por encima de cualquier interés.

Y relata las causas por las que dejó atrás a un PRI “anquilosado y autocrático” para incorporarse a luchas libertarias al lado de políticos ejemplares como Manuel Camacho Solís y Andrés Manuel López obrador.

“Marcelo: el siguiente nivel” comienza con un diálogo entrañable:

“¿Me decía mi hijo: por qué quieres ser presidente Pa, ya no te voy a ver? Tiene 10 años.

Eso es una pregunta difícil de explicar. Y bueno, me dice, y con los problemas que tiene México”.

La respuesta de Marcelo: “¿Sabes por qué hijo? Yo pienso en un cierto sentido del deber”.

Una convicción que en el inicio del documental lleva a Ebrard a afirmar que para luchar por el país es imprescindible “mantener una línea de pensamiento. Una consistencia, una causa que te motive. Y yo he estado en eso toda mi vida. Y me he preparado para hacerlo”.

Esta saga apasionante comenzó en la preparatoria. Marcelo Ebrard había nacido en el mes de octubre de 1959. Su Mamá grande, su abuela, había participado en el vasconcelismo. Cuando el adolescente Marcelo tenía 15 años cursando el bachillerato, un maestro retó al grupo:

“¿Quién tiene compromiso social? Dijo a ver, vámonos a la Sierra de Puebla. Fue como un choque cultural. Porque nosotros veníamos de la clase media urbana. No habíamos visto ese nivel de pobreza nunca.

Y eso fue adquirir la conciencia de que la mayor parte del país está así… Claro, tienes dos opciones, una es que no te importe, te vuelves un cínico… Siempre ha sido así. Y lo otro es que sí te importe y yo soy de los que sí me importa, entonces desde ahí empecé a pensar, a imaginar que podríamos hacer para cambiarlo”.

Realizado por “La Ese Producciones” y dirigido por Antonio Von Hildebrand, el documental muestra a un Marcelo Ebrard en momentos definitorios para la democracia y el despertar de la sociedad civil.

Los movimientos estudiantiles de los setenta, las dictaduras latinoamericanas y sus repercusiones en México, el terremoto de 1985, y ya como subsecretario de Relaciones Exteriores, su acompañamiento con Manuel Camacho Solís a hacer de la guerra un movimiento de paz ante el alzamiento zapatista.

“Fue organizar la interlocución con el EZLN, luego pactar que fuera en la Catedral de San Cristóbal, luego convencer al Ejército que pudieran pasar…

Entonces vas construyendo una base de confianza que siempre es muy compleja, pues es muy vulnerable.

Y al final se llegó a esas pláticas de paz que fueron muy importantes. Cambiaste la guerra por la paz”, explica Ebrard.

Habla de las negociaciones del TMEC, el arribo oportuno de la vacuna anticovid o la defensa de los intereses del país ante el gobierno de Trump.

Marcelo Ebrard detalla que durante el gobierno de Ernesto Zedillo decidieron salirse del PRI porque no se iba a investigar el asesinato de Colosio, ni cumplir los acuerdos con el EZLN, y ante la aplicación de un modelo económico y un proyecto político que dañarían al país, Camacho Solís y él “con otros compañeros” optaron por fundar el Partido de Centro Democrático en 1989.

En el documental que se puede ver en la siguiente liga de YouTube: https://youtu.be/zpulFEnVYNc?si=_dmn0s0FUQnqw8ZN, Ebrard explica que ante el peligro de que el foxismo gobernara la ciudad de México optó por ser candidato para encabezarla, ganó la elección y llegó a un cargo para el que se había preparado, haciendo de su gobierno un sexenio de libertades, leyes igualitarias, convirtiéndola en una ciudad segura y logrando ser nombrado el mejor alcalde del mundo.

Los cuarenta años de experiencia en diversos campos de la administración pública se resumen en un documental que es remembranza, ejemplo de tenacidad y un horizonte abierto al futuro del país, a los hombres y las mujeres de México.