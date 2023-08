El exvocalista de la Banda Cuisillos,Sergio ‘El Pájaro Ortiz‘, pidió disculpas en redes tras su presunto fallecimiento.

Este sábado a través de un video publicado en sus redes sociales, Sergio “El Pájaro Ortiz”, exvocalista de la Banda Cuisillos pidió perdón a sus fans luego de que a través de sus cuentas se difundiera que presuntamente estaba muerto.

Te podría interesar: 10 años de LoL Esports en Latinoamérica

Lo anterior,luego de que en Facebook su equipo difundiera una imagen de él junto a un moño negro, dando a entender que había muerto,pues incluso acompañada a esta venia una descripción que decía:

“Querido público, amigos, medios de comunicación, y gente del gremio musical agradecemos mucho su apoyo y comprensión en estos momentos. El día de mañana se sabrán detalles por este medio.

Gracias por su apoyo”.

Sin embargo, según lo mencionado por el joven todo se trató de una campaña de Marketing para promocionar su próximo sencillo titulado “Mi funeral” , que grabó con la nueva agrupación llamada “Banda la Consentida”.

La idea habría surgido de una persona de su staff y según relató esta no la apoyó.

Asimismo , mencionó que se dio cuenta de la situación tras volver a tener señal, ya que se habría quedado sin ella tras salir de la ciudad.

Finalmente, comentó que tomará acciones legales contra quien estuvo detrás de esto ya que, no solo alarmó a sus fans sino también a sus padres, amigos y familiares.

“Me veo en la triste y penosa necesidad de aclarar esta situación que se salió totalmente de control […] Siempre he estado en contra del morbo para crear vistas (…) No sé en qué momento se tomó la libertad o el derecho esta persona de publicar esta imagen con una leyenda que no deja nada claro y da lugar a pensar muchas cosas.

Te podría interesar: Gamergy 2023: Sigue la cobertura del segundo día de actividades

Mi papá ,me imagino lo que ha de haber sentido, familia amigos, yo estoy impactado. Claro que se preocuparon. Creo que con eso no se juega y no se vale; yo estoy muy molesto, esta persona ya no trabaja conmigo. Quiero pedirles una enorme disculpa y aclarar que estoy bien…”

Y, en lo que respecta a su nuevo sencillo mencionó que ya no se estrenara este 26 de agosto como se tenía contemplado.

CSAS