Luego de que lo captaron dando un codazo a una diputada en un evento en Tabasco, Adán Augusto López habló del tema.

Este 23 de agosto el aspirante presidencial de Morena visitó la Bahía de Banderas, en Nayarit, para dar su Asamblea Informativa pero al concluir los medios lo abordaron para preguntarle del tema ocurrido en Tabasco.

Un reportero le preguntó sobre su acción de dar un codazo a una mujer -quien sería la diputada morenista, Karla María Rabelo Estrada– a lo que el exsecretario de Gobernación respondió:

“Yo no uso, no uso seguridad. Ya sé a qué se refiere… pues evidentemente me jalaron y casi me tiran. Me enterraron las uñas y yo lo que hice fue reaccionar, pero bueno yo no me arrepiento de ello”.

Cabe recordar que este 22 de agosto Adán Augusto visitó el municipio de Huimanguillo, en el estado de Tabasco, para brindar su Asamblea Informativa.

En dicho sitio Augusto López realizó un recorrido a pie junto con simpatizantes -entre ellos la legisladora morenista- para saludar a los ciudadanos que se dieron cita.

Sin embargo, Karla María Rabelo lo sujetó en todo momento por la espalda mientras el exsecretario saludaba a los colonos.

En un momento Adán Hernández soltó un codazo para hacer que la mujer quitara su mano encima de él y volteó a ella visiblemente molesto por su acción de sujetarlo con las uñas.

El video se viralizó en redes sociales por lo que los usuarios le reprocharon a Adán Augusto su actitud contra la diputada por lo que emitieron comentarios al respecto:

“Codazo del bienestar”.

“No son del pueblo odian esos eventos”.

“Ni “agusto” se le ve (sic)”.

“El PATAN Augusto extraña el rancho! (sic)”.

“Bien humanista y cercano con la gente”.

