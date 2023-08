Las teorías que afirman que el cantante Juan Gabriel no murió toman principal fuerza con la nueva serie Divo o Muerto, la cual busca demostrar que son ciertas y que el intérprete sigue vivo

Recibí mensajes de una persona que trabajó en la funeraria qué me aseguró que había habido algo inusual con la cremación de Juan Gabriel, qué de entrada él no vio ningún cuerpo y que la urna qué presuntamente contenía las cenizas fue cuidada todo el tiempo por un familiar del cantante. Por ello iniciaron mis dudas y empecé a abrirme a pensar sobre si era real que Juan Gabriel murió o no”, aseguró en conferencia de prensa Martha Figueroa, periodista qué encabezó el proyecto.

En esta serie, aseguró Figueroa qué se verán algunos documentos que no habían salido a la luz previamente, además en el trailer mostrado durante el evento se aprecia qué se recurrió a diferentes testimonio, incluidos el de el oficial qué atendió la emergencia de la muerte del Divo de Juárez.

“Me parece un poco extraño qué viendo como está el mundo y las cosas que suceden, la gente no pueda creer que alguien haya fingido su muerte para decir hasta aquí llegué y me quiero despedir, pero también llama la atención por qué hacerlo así”, continuó la periodista.

En la conferencia de prensa destacó la presencia de Pepe Zavala y Carlos Cuevas, músicos qué participaron con el cantante y que además de haber sido cercanos a él, aseguran creer que sigue vivo.

“Sé que para algunos esto puede sonar descabellado y algunas de las personas de producción qué nos acompañaron en el viaje se sintieron convencidos de que Alberto Aguilera no murió”, agregó Martha.

El director de la serie, Flavio Florencia, contó cómo se acercó al proyecto.

“Martha se acercó y me contó sobre la información que ella tenía, al principio la verdad no me parecía bastante interesante pero conforme me fue contando de verdad tenía fuertes argumentos para hacernos pensar si realmente Juan Gabriel murió o no.

No buscamos cambiar la opinión de la gente, en verdad yo creo que cada quien tiene su manera de pensar y es muy respetable pero creo que sí puede abrir la mente a muchas dudas sobre el cuestionamiento de la verdad que conocemos”, continuó Florencia.

Mucho se ha hablado de que fingir la muerte es ilegal, sin embargo Florencia contó que eso no es cierto, por lo que planear esto no tendría ninguna repercusión legal sobre Alberto Aguilera.

“Lo ilegal es firmar papeles y cobrar herencias, pero decir que uno se murió y querer esconderse para nada lo es y eso lo constatamos con abogados de Estados Unidos y de México“, abundó.

En Divo o Muerto, la familia del intérprete no fue consultada, pues aseguró Martha Figueroa qué “No fue necesario.

“Yo creo que ellos van a tener algo que decir cuando vean la serie y posiblemente van a quejarse pero aquí lo que estamos exponiendo es la libertad de creer que Juan Gabriel no está muerto”, destacó.

Por otro lado, la periodista dijo tener un contacto a través de mensajes de texto con una persona que dice ser Alberto Aguilera.

“Me han llegado mensajes al whatsapp de alguien que dice que es Alberto y él mismo me ha dicho cosas que me han hecho pensar que lo es, yo le he tratado de poner alguna especie de cuatro con preguntas que siempre responde. Si es o no espero algún día saberlo, pero yo estoy segura de que Juan Gabriel está vivo”, finalizó.

Divo o Muerto estrenará el próximo viernes 25 de agosto a las 22:30 por la señal de Unicable y estrenará un episodio nuevo cada viernes con repeticiones los lunes en el mismo horario.

