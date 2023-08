El cantante británico, Paul McCartney compartió un misterioso mensaje en redes sociales en el que dejó entrever un presunto regreso a México.

Este martes a través de las cuentas oficiales de Ocesa se publicó un video con un fragmento de la canción “You Pulled Me Out of Time”, que se puede traducir como “Me sacaste antes de tiempo”, presuntamente con el fin de anunciar próximamente el regreso de Paul McCartney a tierras mexicanas como parte de su gira ‘GOT BACK TOUR’.

En el clip de tan solo 14 segundos se puede observar dicha frase en altas de color blanco y sobre un fondo con varias nueves en un cielo azul.

Mientras de fondo se escucha un sonido misterioso, el cual podría ser de ruido blanco como de una radio que no logra captar la señal, hasta que brevemente se escucha por dos segundos una voz que canta: nada menos que la de sir Paul McCartney.

Por otra parte, hay un enlace anexo al video que al entrar en él lo que se encuentra es un registro en línea, para recibir “información sobre las fechas de la gira, reservas y mucho más”, y la leyenda: “THE LASER LIGHTS ARE PRETTY”, que se pueden traducir como “Las luces láser son bonitas”.

Esta última frase podría hacer referencia a las luces que acompañaron el concierto gratuito de 2012 que Paul ofreció en el Zócalo de la CDMX como parte de su gira “On The Run”.

Este fue uno de los eventos públicos más concurridos que han habido en nuestro país, pues el exintegrante de la banda de rock británica más famosa de los años 1960, que se formó en Liverpool durante los años 1960, logró congregar a cerca de 260 mil personas en el plancha de la capital.

Y,tras el anunció, como era de esperarse fans han enloquecido en redes ya que no dudan que de nueva cuenta su presunta presentación en tierras mexicanas vuelva a ser un evento histórico que resuene de nuevo en los corazones de muchos.

En tanto que, se espera que los boletos se agoten rápidamente dada la inmensa popularidad del cantante y la emoción de poder escuchar sus grandes éxitos musicales.

The GOT BACK tour is rolling into town. Sign up to the mailing list to get the latest tour news first 📥 https://t.co/eLBEE2jEyq pic.twitter.com/HhLP9yGdZF

— Paul McCartney (@PaulMcCartney) August 22, 2023