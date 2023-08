Nintendo ha anunciado que el Actor de Doblaje, Charles Martinet, dejará de ser la voz oficial del reconocido personaje Marios Bros.

Malas noticias para los amantes de los videojuegos, esto debido a que Nintendo ha anunciado de manera oficial que el Actor de Doblaje, Charles Martinet, dejará de ser la voz oficial del reconocido personaje Mario Bros.

Lo anterior después de haber pasado más de 25 años dándole voz a este icónico personaje que ha acompañado la infancia de muchos durante gran parte de sus años, por lo que la noticia ha resultado de sorpresa, tanto que el nombre del actor se volvió tendencia.

Fue en Super Mario 64 cuando Charles incursionó como la voz principal del personaje, sin embargo, ha llegado el momento de decirle adiós, pues Nintendo compartió un comunicado en el que da detalles sobre su despedida:

“Charles ahora asume el nuevo papel de Embajador de Mario. Con esta transición dejará de grabar voces de personajes para nuestros juegos, pero seguirá viajando por el mundo compartiendo la alegría de Mario e interactuando con todos ustedes”, se leyó.

We have a message for fans of the Mushroom Kingdom. Please take a look. pic.twitter.com/U1ASicOuTO

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) August 21, 2023