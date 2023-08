El mítico cantante Robert Plant se encuentra celebrando su cumpleaños número 75, continuando con un legado en el rock.

Con más de 50 años de actividad en la música, Plant planea cerrar este año 2023 con una gira por varias ciudades de Reino Unido, junto con la cantante Suzi Dian. Así lo anunció en sus cuentas de redes sociales.

Robert Plant Presents Saving Grace

featuring Suzi Dian, UK Tour for November 2023 with

Special Guest Taylor McCall. Tickets go on sale 10am

on Friday 18th August here https://t.co/0i2H2ynfLj pic.twitter.com/r9BmvAYMCY

— Robert Plant (@RobertPlant) August 15, 2023