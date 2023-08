Beth Gibbons de Portishead sorprendió a sus fans tras versionar ‘Atmosphere’ de Joy Division y ‘Heroes’ de David Bowie.

La vocalista y compositora de Portishead, nuevamente reaparece por causas humanitarias; esta vez tras reversionar a David Bowie y Joy Division junto con niñas afganas.

Lo anterior se logró tras conocer a Lanny Cordola, fundador de Miraculous Love Kids (MLK), ensamble con el cual Beth interpretó una versión de ‘Atmosphere’ y ‘Heroes’ en el segundo aniversario de la toma de los talibanes en Afganistán.

Dichos temas fueron los “idóneos” para darle visibilidad a todas las consecuencias que dejó EU cuando se retiró de Afganistán y dejó el control en manos del gobierno Talibán.

“Una de las primeras cosas que hicieron los talibanes después de tomar el control fue prohibir a las niñas el acceso a la educación y a la música” , comentó el músico en entrevistas.

Siendo así que, a partir de los derechos, las libertades de mujeres y niñas que quedaron completamente limitados, Cordola, creó esta fundación para acercarlas a la educación, incluyendo la musical, por lo que se logró el ensamble que acompañó a Beth.

Ante la increíble colaboración que surgió, Gibbons mencionó en un comunicado:

“Fue un honor haber sido invitada para interpretar este cover y fusión de ‘Atmosphere’ /‘Heroes’, y ser una voz más junto con estas niñas tan valientes y bellas de Afganistán.

Por último, cabe señalar que no es la primera vez que MLK ha colaborado con grandes cantantes , pues ya participó con Nick Cave para el lanzamiento de ‘Breathlees/Beautiful’ sencillo que se basó en el poema Wife With Eyes Closed.

Y, meses atrás, la banda de niñas compartió su cover de ‘I Wont’t Back Down’ de Tom Petty en compañía de Black Shelton, Matt Sorum de Guns N’ Roses y Joe Walsh y Timothy B,entre otros.

Here’s snippet of something I recorded with the amazing ‘Miraculous Love Kids of Afghanistan’ and Lanny Cordola. It’s two years today since the Taliban took back control of Afghanistan.

I was so honours to be asked ❤️#themiraculouslovekidsofafghanistan pic.twitter.com/bIpLxgfGiV

— Beth Gibbons (@realbethgibbons) August 15, 2023