Studio Ghibli sorprendió a los fanáticos del anime pues se liberaron las primeras imágenes de Kimi-tachi wa Dou Ikiru ka (How do you live?).

A través de Twitter- principalmente- circulan las primeras imágenes de la última cinta de animación de Hayao Miyazaki la cual ya se estrenó este 14 de julio en Japón.

Titulada en japonés como “Kimi-tachi wa Dō Ikiru ka” y de este lado del mundo como “How do you live?”, esta película ha tenido una particular estrategia de marketing para la difusión de la misma, esto debido a que solamente se habían revelado dos pósters de la misma, las cuales fueron una oda al arte japonés.

Sin embargo, con el fin de seguir promocionando la cinta- y a la vez no-, se revelaron ocho imágenes, cuatro de ellas son de distribución oficial de Studio Ghibli mientras que las otras corresponden al folleto del estreno del filme.

Las imágenes aunque no vienen con una descripción como tal, son conmovedoras, pues se observa a una joven llorando aparentemente porque se despide de alguien; a un niño enfermo mientras a su lado está su “padre” y abuela y en otra se ve a un adulto mayor.

Lo anterior con el fin de vislumbrar con ellas la historia de un niño y su padre, quienes son sobrevivientes del bombardeo de Hiroshima.

Aunque el hecho es algo trágico, también habrá momentos de aventura, ya que el niño conocerá a una criatura fantástica, la cual le prometerá volver a ver a su madre si lo sigue en un viaje hacia una misteriosa torre; según se lee en la sinopsis.

¿Cuándo se estrenará?

La película aunque ya se estrenó en Japón apenas lanzará el primer tráiler para promocionarla por el resto del mundo,por lo que aún no hay una fecha de estreno para los otros países, sin embargo a continuación te compartimos las primeras imágenes de la misma.

¡Primeras imágenes oficiales de la nueva película de Hayao Miyazaki ‘Kimitachiwa Dô Ikiru Ka (The Boy and the Heron)’! Unas cuantas imágenes y ya me he enamorado de la película 😍

Menudas ganas tengo de ver esto… ¿Qué os parece? 🤔 (1/2)#Miyazaki #StudioGhibli pic.twitter.com/nWJGYui5Kt — Viva Er Manga (@VivaErManga) August 12, 2023

