La creadora de contenido, Paola Suárez reveló a través de redes que fue ignorada luego de que la “invitaran” a la fiesta que Galilea Montijo le organizó a Wendy Guevara; ¿la razón?, a continuación te contamos.

Luego de que este domingo Wendy Guevara se coronara como la ganadora de La Casa de los Famosos y como la primer chica trans en recibir un premio en TV en México, a su paso con el fin de celebrar con bombos y platillos, la presentadora del reality show más famoso de los últimos meses, Galilea Montijo, decidió hacerle una fiesta a lo grande a la ahora “millonaria”, sin embargo, no todo salió a la perfección.

Pues “resulta y resalta’ que, de los invitados contemplados para celebrar la victoria de Guevara, no todos asistieron y no porque no hayan querido sino porque a algunos les hicieron un “desaire”, tal fue el caso de Paola Suárez, quien a través de un en vivo en sus redes denunció que se sentía molesta y triste por la situación.

Según señaló la integrante de “Las Perdidas” que no asistió a la fiesta que Galilea Montijo le organizó a los del Team Infierno, en especial a Wendy, debido a que pese a que la invitaron, nunca le hicieron llegar la dirección en donde tendría lugar el evento, al cual sólo llegaron Salma, Randall y Marce.

Por lo que tuvo que irse de regreso a León, Guanajuato ya que no tenía nada que hacer en la CDMX.

De igual forma señaló que tampoco estará en la fiesta que le harán a Wendy el viernes ya que tiene otros compromisos, por lo que estaría viendo a su amiga con la que se lanzó a la fama tras un video viral, en otro momento , pues no quiere “abrumarla” en estos momentos.

“Hay comadres no me pregunten por la fiesta, ya ven que teníamos la fiesta en la casa de Galilea pues quedaron de mandarme la ubicación , la dirección y no me la mandaron, no se porque, no se si se les haya olvidado […] yo le dije a Wendy que ya me iba, que hago aquí.

Yo había rentado la habitación por dos días, no me mandaron la ubicación, no me mandaron la dirección. No me llegó nunca , me invitaron pero … Si sentí feo no les voy a decir que no, porque yo tenía muchas ganas de convivir con Wendy con todos. Si estoy triste pero tampoco quería estarles rogando para que me invitaran”, mencionó Suárez

Posterior a ello, internautas señalaron que fue “mala onda” de los organizadores no corroborar los datos de la fiesta a sus invitados, así mismo que Wendy fue “grosera” ya que, ella tampoco se la mandó, pese a que Paola en todo momento la ha apoyado aún en la distancia.

“No sientas feo Paolita, tú tienes tu público que te quiere”.

“Que no se le olvide a Wendy que gracias al video que subió Paola hoy la gente las conoce así de fácil y sencillo”.

“La Wendy ya empezó con la depuración que dijo Jessica la esotérica , que iba a cambiar de amistades y terminará mal”.

