Los primeros resultados de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) 2023 en Argentina, perfilan a Javier Milei, candidato de La Libertad Avanza (ultraderecha) con una votación mayor de la esperada en varias entidades, aún sin cifras oficiales hasta el cierre de esta edición.

Mientras tanto, la Casa Rosada fue desalojada después de que la Policía recibiera un llamado telefónico alertando de una supuesta amenaza de bomba, reportaron varios medios locales.

La situación ocurre en el marco de las elecciones, y según informó diario Clarín, el Palacio Presidencial trasandino es revisado por agentes del área de Explosivos de la Policía Federal.

El llamado se efectuó al número 911, donde una voz masculina, que se habría identificado como personal de seguridad del edificio institucional de Buenos Aires, advirtió que un individuo le habría asegurado que instaló un artefacto explosivo en el interior de la sala presidencial.

RETRASO

Tras años enfrascados en la polarización, que bautizaron “grieta”, para los argentinos esta elección será la primera sin los expresidentes Cristina Kirchner y Mauricio Macri, figuras tutelares del oficialismo y la oposición.

La jornada comenzó a las 08:00 locales hasta las 18:00, cuando cerraron los centros electorales. Hasta las 20:00 había votado 61.5% de los más de 35 millones de ciudadanos habilitados para votar.

En la ciudad de Buenos Aires, donde se utilizó el voto electrónico, problemas técnicos retrasaron el proceso por lo que se permitió extender hasta las 19:30 locales, el horario en aquellas mesas en las que hubiese personas en fila.

PARTICIPACIÓN

Se estima que un 68.3% de los argentinos votaron, en una pobre participación si se considera que en Argentina, así como en varios países de legislación, es obligatorio salir a emitir su voto.

De acuerdo con la legislación, el elector que, tanto en las Elecciones Primarias como en las Elecciones Nacionales, no cumpla con la obligación de votar y no justifique su inasistencia ante la Secretaría Electoral del distrito correspondiente, dentro de los sesenta días posteriores a la elección respectiva: será pasible de ser multado con una suma que va desde los $50 hasta los quinientos $500, no podrá ser designado para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres años a partir de la fecha de la elección y si no paga la multa impuesta, no podrá realizar gestiones o trámites durante un año ante los organismos estatales nacionales, provinciales o municipales.