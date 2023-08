Estados Unidos sancionó este miércoles a tres miembros del Cártel de Sinaloa por “tráfico ilícito de fentanilo y otras drogas”, informó el Departamento del Tesoro.

Las sanciones están dirigidas “a personas clave responsables de facilitar el tráfico ilícito de drogas mortales, incluido el fentanilo, hacia Estados Unidos, donde causa estragos en nuestras comunidades”, señaló el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson.

El gobierno del Presidente estadounidense Joe Biden le ha declarado la guerra al fentanilo, un opioide hasta 50 veces más potente que la heroína, que ha causado buena parte de las casi 110 mil muertes por sobredosis en el país en 2022.

Washington afirma que la mayor parte del fentanilo que entra a Estados Unidos proviene de los cárteles mexicanos que lo fabrican con sustancias (llamadas precursores) que importan sobre todo de China.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a los hermanos Alfonso Arzate García y René Arzate García, a quienes califica de “extremadamente violentos”. Les acusa de estar a cargo de operaciones de narcotráfico del cártel de Sinaloa en Tijuana (noroeste) y municipios aledaños, de estar “involucrados en la importación de grandes cantidades de drogas ilícitas, incluido el fentanilo” y de “secuestros y ejecuciones”.

LA QUEJA DE “EL CHAPO”

Desde el 2019 Joaquín “El Chapo” Guzmán -ex líder del Cártel de Sinaloa- se encuentra en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Estados Unidos, cumpliendo una cadena perpetua.

Por ello escribió una carta al juez que llevó su caso, Brian Cogan, para hacerle una petición en específico: Que le permita que su abogada, Mariel Colón, le entregue documentos en español sobre su situación jurídica, pues aseguró que hasta el momento no se lo han permitido.

“Señor juez, aquí en la cárcel saben que yo no sé inglés y los fiscales que están al frente siempre me han traído copias en español con respecto a mi situación jurídica. Le dijeron a mi abogada que depositara aquí en la cárcel lo que me traía en español, que ellos me entregarían los documentos. Hasta el día de hoy no me los han entregado”, indicó.

