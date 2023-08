Una nueva era a la hora de jugar y consumir videojuegos está por comenzar, con el lanzamiento de la nueva PS5 y el “Proyecto Q”, PlayStation estaría por lanzar un nuevo proyecto que revolucionaría a la industria y que a la vez solucionaría varios problemas que ha tenido la comunidad gamer.

De acuerdo con reportes dados a conocer por Insider Gaming, fuente especializada en videojuegos, Sony habría estado trabajando en “secreto” durante los últimos cinco años en una nueva tecnología que sería aplicada próximamente en el PS5 y que desde el lanzamiento de la PS4 estuvo en mente, se trata del “Project Cronos”.

Este nuevo proyecto, que hace referencia al titán griego del tiempo, tiene como objetivo implementar un nuevo modelo de transmisión de los juegos que se encuentran ubicados desde la nube para que los jugadores puedan disfrutar de sus números favoritos, con ello, PlayStation solucionaría los problemas de carga y almacenamiento de todo su catálogo.

No solo sería un programa de alta velocidad, sino que permitiría que todos los usuarios disfruten de los juegos que estén programados en 4K y que, a la hora de correrlos, no haya ningún problema con la calidad de imagen, audio y sobre todo, de conexión a internet.

El producto final sería un mega servidor de almacenamiento personalizado con el nombre en clave ‘Kura’ que lee hasta 5 GB con una latencia menor a un milisegundo, esta innovación tecnológica que PlayStation ha elaborado de la mano con Future Technology Group (FTG) estaría disponible a partir de principios de 2024.

Esta filtración ha tomado relevancia dentro de la comunidad gamer luego de lo escrito hace un par de meses en el blog oficial de la compañia.

“En primer lugar, tenemos noticias muy emocionantes para los miembros Premium de PlayStation Plus. Actualmente, estamos probando la transmisión en la nube para juegos de PS5 compatibles”.

PlayStation Project CRONOS leaks

This is clearly a big push for Sony

✅ Sony has been working on rebuilding their network architecture for the last 5 years

✅ Their new cloud tech was being built around the PS5 SSD which brought on a new challenge considering how fast it is… pic.twitter.com/AHqOplbQG7

— TCMFGames (@TCMF2) August 9, 2023