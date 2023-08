En redes se viralizó un clip que captó como pasajeros de la aerolínea Viva Aerobus trataron de ayudar a una joven para evitar que la bajaran con su perrito de apoyo emocional.

A través de TikTok Carlos Valadez (@pa_servirleausted)compartió un clip que muestra como pasajeros de Viva Aerobus intervinieron para evitar que una viajera fuera bajada de la nave junto con su perrito de apoyo emocional, solo por que el “noble” animalito no tenía puesto su bozal.

En el video de 2:37 de min se puede observar cómo la joven que se encontraba en crisis y con lágrimas en los ojos camina sobre el pasillo del avión junto con su lomito aparentemente para descender de este, ya que el personal de la aerolínea le notificó que no podía viajar con su mascota sin el bozal puesto.

Tras ello, los pasajeros intervinieron al ver el estado en el que se encontraba la joven, por lo que en el clip se escucha decir a un hombre:

“Están bajando a esta chava de su vuelo después de muchas horas, Viva Aerobus está bajando a esta chica que está llorando. Todos los pasajeros no queremos que la bajen solo porque no trae al perrito, que es un perrito de compañía con bozal, que no es agresivo, que no tiene ningún problema.

Queremos al perro en el vuelo , que no se baje. La van a bajar que injusto, que mala onda” , menciona el hombre al unísono junto con otros pasajeros, mientras personal se acerca a notificar las presuntas reglas de operación.

Asimismo, le indica a la joven que es momento de que descienda de la aeronave sin embargo, los viajeros comienzan a gritar que no y nuevamente la pasajera se muestra afectada, tan es así que menciona:

“Quiero a mi mamá”.

Posterior a ello y con el fin de que la joven se tranquilizara dos mujeres le ayudaron a ponerle el bozal al can, pero aparentemente no fue fácil, pues según refirió Carlos, se puso nervioso y ya no se dejó.

Por lo que, al final la joven tuvo que bajar del avión.

“Bajan a pasajera con mascota de apoyo emocional porque al perrito se le cayó el bozal, ya no se lo pudo poner porque el perrito se puso muy nervioso.”

Finalmente, Valadez también compartió que los lineamientos de la empresa Viva Aerobus son poco entendibles respecto a cómo deben de transportarse las mascotas y peor aún, un animalito de apoyo emocional o servicio para poder viajar con ellos.

Por lo anterior, el clip rápidamente se viralizó pues ha alcanzado 8 millones 500 reproducciones, 1 millón 200 mil me gusta y diversos comentarios en los que internautas expresaron su enojo hacia la aerolínea, la cual hasta el momento no se ha pronunciado:

“Ella necesita un perro de apoyo emocional y le hacen eso? Saben la crisis que le pueden causar?”.

“Ninguna mascota o perro de apoyo emocional usa bozal porque sin perros educados y nada agresivos”.

“La pasajera lleva un perro de apoyo emocional, la compañía aérea le causa stress emocional a la pasajera”.

@pa_servirleausted ¿Qué opinan? @vivaaerobus baja a pasajera con mascota de apoyo emocional porque al perrito se le cayó el bozal, ya no se lo pudo poner porque el perrito se puso muy nervioso. Vean cómo no es muy fácil de encontrar en su página la reglamentación para viajar con mascotas. Yo viajando siempre con mis perros ya viví lo que es que no me dejarán subir porque no les parecía que mi transportadora fuera lo suficientemente grande para mi perra (habiendo viajado muchas veces con la misma perra y la misma transportadora.

