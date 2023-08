La corcholata, Adán Augusto López Hernández, calificó de exitoso el gobierno de AMLO, después de que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) informara que se redujo en 8 millones la población en condición de pobreza en el país.

Te podría interesar: Preocupante que aspirantes del Frente Opositor continúen en cargos públicos, insiste Mario Delgado

El aspirante a la Coordinación Nacional para la Defensa de la Cuarta Transformación declaró, durante sus Asambleas Informativas en Durango y Zacatecas:

“El éxito de un gobierno se mide por la capacidad de sacar a su pueblo de la pobreza, y hoy se ha reconocido que en los últimos 2 años se redujo en 8 millones la cantidad de mexicanos en pobreza”.

Resaltó que este es un gobierno exitoso, debido a la existencia de Programas Sociales como la Pensión Universal para Adultos Mayores, Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vidas, las becas Benito Juárez, apoyos para madres solteras y personas discapacitadas.

Además, congratuló a la actual administración por los megaproyectos como El Tren Maya, El Tren Transístmico, la Refinería de Dos Bocas y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

El tabasqueño señaló que esa política social, de grandes resultados, “es la que los opositores, los dueños del dinero, Televisa, Latinus, los que no quieren al pueblo, pretenden echar abajo, pero no van a poder; nosotros vamos a consolidar la Cuarta Transformación que encabeza en todo el país el presidente López Obrador”, advirtió.

En este sentido, Adán Augusto añadió:

“A mí que me investiguen hasta debajo de la mesa. No somos iguales. Nosotros hemos acompañado siempre a ese hombre irrepetible, a Andrés Manuel López Obrador, y de él aprendimos a no mentir, no robar y no traicionar”.

Lo anterior, en alusión a la publicación del medio Latinus sobre supuestos contratos otorgados por el gobierno de Chiapas a un colaborador de su hermana, Rosalinda López Hernández, funcionaria del SAT.

Te podría interesar: Morena afina encuesta para elegir al abanderado presidencial: Sheinbaum

López Hernández acusó que se trata de “una estrategia, una guerra sucia” la que han emprendido en contra de su hermana.

RM