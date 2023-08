La alcaldesa de la ciudad floridana de Tampa encontró 70 libras de cocaína (31,7 kilos), valoradas en 1,1 millones de dólares, mientras pescaba con su familia en el archipiélago de los Cayos, informaron medios locales este miércoles.

Jane Castor disfrutaba de un día de vacaciones frente a la costa de Marathon, el 23 de julio, cuando un familiar señaló una mancha en las aguas del Atlántico.

Al principio creyó que eran pequeños peces agrupados bajo unos residuos en el océano.

Pero “cuando nos acercamos, pensé: ‘oh, eso es un fardo de cocaína”, contó Castor al canal de noticias Fox 13.

La alcaldesa no titubeó. Sus más de tres décadas en la policía de Tampa, una fuerza que dirigió durante seis años, le permitieron reconocer con certeza el alijo de droga.

La familia cargó el paquete, del tamaño de un microondas, en el barco. Bajo capas de film plástico se veían fardos apretados.

Castor guardó la ubicación del hallazgo en su reloj y llamó a la oficina del sheriff del condado de Monroe.

La patrulla fronteriza estadounidense se hizo con el cargamento poco después.

El 24 de julio, el jefe de esa agencia en el sector de Miami, Walter N. Slosar, anunció esa operación en la red social X, atribuyendo el hallazgo a un “navegante aficionado”.

Junto a un mensaje donde detallaba la incautación de 70 libras de cocaína, valoradas en cerca de 1,1 millones de dólares, Slosar publicó una foto con el alijo: 25 fardos cubiertos cada uno con el dibujo de una mariposa.

Over the weekend, Border Patrol agents in the Miami Sector seized 70 lbs. of cocaine that was discovered by a recreational boater in the #FloridaKeys. The drugs have an estimated street value of approx. $1.1 million dollars. #miami #florida #drugbust #Mondaymorning pic.twitter.com/etaiuwXrcK

— Chief Patrol Agent Walter N. Slosar (@USBPChiefMIP) July 24, 2023