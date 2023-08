Luego de no haber pasado a la segunda ronda del proceso de selección de la persona que será la encargada de construir el Frente Amplio por México, el perredista, Silvano Aureoles, advirtió que se reserva su derecho de acudir a las instancias que considere necesaria y advirtió riesgo de solidez y rumbo del Frente.

“Estoy informado de la decisión que tomó el Comité organizador para la construcción del frente amplio por México, como hombre de leyes, de instituciones y de palabra, lo respeto pero no lo comparto y me reservo el derecho de acudir a las instancias que considere necesarias”, advirtió el ex gobernador de Michoacán.

Consideró que la decisión tomada por los organizadores, es injusta “porque no conocemos con qué criterios, con qué elementos. La decisión que ha tomado el Comité deja muchas dudas y eso pone en riesgo el rumbo y la solidez del Frente Amplio por México que tanto necesita nuestro querido país”.

No obstante, pidió no desairarse porque “esto apenas comienza, vendrán muchas cosas más; vamos para adelante, esta es solamente una batalla no la guerra” y convocó a una Asamblea el próximo viernes 11 de agosto en el municipio de Maravatío, Michoacán.

Mensaje importante respecto a la decisión del comité organizador del #FrentePorMéxico de no incluirme en la siguiente etapa. pic.twitter.com/APHCyV9wN7 — Silvano Aureoles (@Silvano_A) August 10, 2023

