Lo que transcurría como un proceso transparente y democrático, de pronto se tornó en uno de “simulación, amañado y raro”, a decir de algunos de los aspirantes a construir el Frente Amplio por México (FAM).

Ayer, Jorge Luis Preciado, uno de los 13 aspirantes del Frente, aseguró que ya existe un acuerdo para que Xóchitl Gálvez sea la candidata presidencial y anunció su renuncia al Partido Acción Nacional (PAN).

“Ya está acordado, firmado y sellado que Xóchitl Gálvez va a ser la candidata” del Frente Amplio por México, denunció en conferencia de prensa desde Culiacán, Sinaloa.

En respuesta, Xóchitl Gálvez aclaró que no hay nada acordado y que serán los ciudadanos quienes decidan a quien encabece al Frente Amplio.

“A mí nadie me ha dicho que soy la candidata, si no, no andaría en chinga por todos lados (…) Alguien que sabe que ya es, pues se tira a la hamaca a esperar el resultado y no, yo sigo buscando las firmas, quisiéramos llegar al medio millón como meta”, aseguró la senadora.

Lamentó que una vez más un hombre la descalifique, “no soy producto de un dedazo, o sea, otra vez un hombre descalificando el trabajo de una mujer, más cuando toma la decisión, la decisión la van a tomar los ciudadanos en una encuesta imparcial que lo va a hacer una institución del prestigio”, declaró en conferencia de prensa desde Mazatlán, Sinaloa.

Por su parte, a pesar de lo complejo que ha sido recabar las firmas de apoyo, el senador y aspirante a encabezar la construcción del Frente Amplio por México, Miguel Ángel Mancera, aclaró que no advierte un proceso que no esté apegado a las leyes, de ser así, advirtió que lo harían valer en tribunales y no solamente en el dicho.

“Hasta ahora yo lo que creo es que, pues las reglas ahí están y con esas estamos participando, entonces yo estoy apegado a lo que sea dicho en los términos estrictos, entonces pues eso es lo que yo veo”.

Enfatizó que lo importante es que de este proceso se construya un proyecto: “Si de aquí no se construye un proyecto, todo lo demás que suceda no va a tener ningún provecho, ningún provecho, ninguno. Entonces, eso es lo que vería yo”, señaló el líder de los senadores del PRD.

Recientemente, Claudio X. Gónzales, empresario favorable al Frente, protagonizó una polémica con el líder del priista Alejandro Moreno, al señalar que Morena es “la peor versión del PRI”.

